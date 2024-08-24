|
Dünya

ABD'den Ukrayna ordusunu baştan aşağı donatan yardım

ABD, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya yeni bir yardım paketini daha onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna için “acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeren” yeni bir pakete ilişkin detaylar verildi. Paket içeriğinde Ukrayna ordusunu baştan aşağı donatacak askeri malzemeler yer aldığı görüldü.

00:23 - 24/08/2024 Cumartesi
IHA
ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım. (Foto: Arşiv)
ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım. (Foto: Arşiv)

ABD, Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı Ukrayna için “acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeren” yeni bir paket daha açıkladı.

ABD Ukrayna ordusunu donatacak

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, ABD Ukrayna'nın bağımsızlığının 33. yılında “acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeren önemli bir paket” daha açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paketin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, “Ek yardım, İnsansız hava sistemlerine karşı ekipman ve mühimmat, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ilave mühimmat, 155mm ve 105mm topçu mermileri, Javelin ve AT-4 zırh karşıtı füzeler, Tüpten Fırlatılan, Optik Takipli, Tel Güdümlü (TOW) füzeler, hafif silah mühimmatı, ambulanslar, yıkım ekipmanları ve mühimmatları ile yedek parçalar, tıbbi ekipman, yardımcı ekipman, eğitim ve nakliyeyi içermektedir” denildi.

"Yardımı mümkün olan en kısa sürede konuşlandıracağız"

Açıklamada ayrıca, “Bu duyuru, ABD'nin Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı Ukrayna'nın kendini savunmasına olan bağlılığını göstermektedir. Ukrayna'nın kendi topraklarını ve halkını savunmasını desteklemek üzere bu yeni yardımı mümkün olan en kısa sürede konuşlandıracağız. Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon Ukrayna'nın yanında durmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.



#ABD
#Ukrayna
#Yardım Paketi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Instagram'da profile müzik ekleme özelliği geldi! Instagram profiline şarkı ekleme nasıl yapılır?