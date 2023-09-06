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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatı desteği

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya sağlanacak 175 milyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olarak seyreltilmiş uranyum mühimmatı temin edileceğini açıkladı.

23:07 . 6/09/2023 Çarşamba
IHA
Seyreltilmiş uranyum mühimmatı (Arşiv)

Seyreltilmiş uranyum mühimmatı (Arşiv)

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya yardım paketinin bir parçası olarak seyreltilmiş uranyum mühimmatı göndereceği belirtildi.


Yardım paketi kapsamında uranyum desteği


ABD’den Ukrayna’ya askeri mühimmat desteği devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya sağlanacak 175 milyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olarak seyreltilmiş uranyum mühimmatı temin edileceği kaydedildi. Açıklamada, Washington’ın Kiev’e söz verdiği tanklara atıfta bulunan Pentagon, gönderilecek 120 mm’lik mermilerin ABD M1 Abrams tankları için olduğu ifade edildi.


Tehlikeli sağlık riskleri taşıyor


Seyreltilmiş uranyum, ağır zırh kaplamasını kolayca delme özelliğinin yanı sıra metal yığını içinde kendi kendine tutuşma özelliğine sahipken, uranyum tozunun yutulması veya solunması kanser ve doğum kusurları dahil olmak üzere tehlikeli sağlık riskleri taşıyor.



#Seyreltilmiş Uranyum
#ABD
#Ukrayna
#ABD Savunma Bakanlığı
#Pentagon
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