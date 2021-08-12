ABD'den vatandaşlarına 'Afganistan’ı derhal terk edin' çağrısı

Açıklamada, uçak bileti satın almaya gücü yetmeyen vatandaşların Büyükelçilik ile iletişime geçmesi istenirken, güvenlik şartları ve azaltılmış personel sayısı nedeni ile büyükelçiliğin yardım kapasitesinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına 27 Nisan 2021’de Dışişleri Bakanlığının Kabil’de artan şiddet ve tehdit olayları nedeniyle görevlerini başka yerde yapılabilen ABD hükümeti çalışanlarının Kabil Büyükelçiliğinden ayrılma emri verdiğini hatırlattı.
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ABD hükümetinin uçuşlarına güvenmeyin
Büyükelçilik ayrıca, “ABD vatandaşlarının mevcut ticari ulaşım araçlarını kullanarak mümkün olan en kısa sürede Afganistan’dan ayrılmaları gerektiğini ve ABD hükümetinin uçuşlarına güvenmeyi planlamamaları gerektiğini yineliyor” ifadelerini kullandı.
Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükseldi
Taliban, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurmuş, Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükselmişti. Taliban güçleri son olarak Afganistan’ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.