Dünya ABDden vatandaşlarına Afganistanı derhal terk edin çağrısı
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ABD'den vatandaşlarına 'Afganistan’ı derhal terk edin' çağrısı

ABD’nin Afganistan Büyükelçiliği, ülkede bulunan vatandaşlarının ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan’ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
ABDden vatandaşlarına Afganistan’ı derhal terk edin çağrısı
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ABD birliklerinin Afganistan’dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi devam ediyor.

ABD’nin Afganistan Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan’ı derhal terk etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz harabe halde
FOTOĞRAF 17
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ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor.
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Taliban, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurmuş, Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükselmişti.
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Taliban’ın ilerleyişi devam ederken, 8 Ağustos’ta Afgan hükümetinden ele geçirilen Kunduz kentindeki tahribat görüntülendi.
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Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle binaların enkaza döndüğü görüntülerde, halkın enkaz yığınlarını karıştırması dikkat çekti.
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Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.
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Taliban’ın 90 günde başkent Kabil’i ele geçireceği iddiası ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.
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Biden 14 Nisan’da geri çekilmeyi duyurmuştu ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.
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Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz harabe halde
Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz kenti görüntülendi. 8 Ağustos'ta ele geçirilen Kunduz'un harabeye döndüğü gözlendi.

Açıklamada, uçak bileti satın almaya gücü yetmeyen vatandaşların Büyükelçilik ile iletişime geçmesi istenirken, güvenlik şartları ve azaltılmış personel sayısı nedeni ile büyükelçiliğin yardım kapasitesinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına 27 Nisan 2021’de Dışişleri Bakanlığının Kabil’de artan şiddet ve tehdit olayları nedeniyle görevlerini başka yerde yapılabilen ABD hükümeti çalışanlarının Kabil Büyükelçiliğinden ayrılma emri verdiğini hatırlattı.

ABD hükümetinin uçuşlarına güvenmeyin

Büyükelçilik ayrıca, “ABD vatandaşlarının mevcut ticari ulaşım araçlarını kullanarak mümkün olan en kısa sürede Afganistan’dan ayrılmaları gerektiğini ve ABD hükümetinin uçuşlarına güvenmeyi planlamamaları gerektiğini yineliyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Taliban kuzeydeki hakimiyetini genişletiyor: Kabil’e kaçan bölge halkı çadırlarda yaşıyor

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükseldi

Taliban, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurmuş, Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10’a yükselmişti. Taliban güçleri son olarak Afganistan’ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.

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