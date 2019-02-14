Dünya ABDden Yemen kararı
AMERİKA

ABD'den Yemen kararı

ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edildi. Görevi boyunca şimdiye kadar hiç veto hakkını kullanmayan Trump'ın ilk kez Yemen tasarısında veto yolunu seçebileceği kaydediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Temsilciler Meclisi (Arşiv)
ABD Temsilciler Meclisi (Arşiv)

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada söz konusu tasarı, 177 hayır oyuna karşı 248 evet oyu ile onaylandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a Yemen savaşında verdiği desteğin kesilmesini öngören tasarının bir sonraki adresi ABD Senatosu olacak. Tasarının Senatoda da yeterli oyu alarak kabul edileceği yönündeki haberler Amerikan medyasına yansırken, Trump'ın Yemen tasarısını reddetmesi bekleniyor.

Tasarıda, Trump yönetiminin, El Kaide ile savaşmadıkları sürece Yemen'deki tüm birliklerin ve Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarına verilen desteğin 30 gün içinde bitirilmesi öngörülüyor.

Senatoda da kabul edilmesi halinde Yemen tasarısının, Trump'ın Yemen ve Suudi Arabistan politikasını hedef alan en net adım olacağı ifade ediliyor.

Trump veto yolunu seçebilir

  • Görevi boyunca şimdiye kadar hiç veto hakkını kullanmak durumunda kalmayan Trump'ın ilk kez Yemen tasarısında veto yolunu seçebileceği kaydediliyor. ABD yönetiminin Yemen savaşındaki rolünü sona erdirmesini öngören karar tasarısı, ABD'li Senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından Senatoya, Ro Khanna, Mark Pocan ve Pramila Jayapal tarafından da Temsilciler Meclisine gönderilmişti.

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