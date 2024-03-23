ABD'den yürüyen sivilleri bombalayan İsrail'e 'soruşturma' çağrısı: Sorumluları cezalandırın

Gazze'de yaşanan insanlık dramı bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Aylardır Filistinlilere zulmeden işgalci İsrail, on binlerce sivili katletti. Gazze'ye yardımların girmesini engelleyen İsrailli yasadışı yerleşimciler ise, Gazzeliler hakkında korkunç şeyler söyledi. İstilacılar, 'Umurumda değiller.. Açlıktan ölmeye başlasınlar.. Burası bizim için vaat edilmiş topraklar.' tarzında cümleler sarf etti.