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Dünya

ABD'den yürüyen sivilleri bombalayan İsrail'e 'soruşturma' çağrısı: Sorumluları cezalandırın

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla izlediği 4 sivili bombaladı. ABD'den kan donduran görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in sorumluları tespit etmesi ve cezalandırması gerektiği belirtilip, "İsrail'in savaş hukuku ihlallerini soruşturma sorumluluğu var." denildi.

17:29 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:42 - 23/03/2024 Cumartesi
AA
Terör devleti İsrail'in İHA saldırısıyla katlettiği Filistinliler.
Terör devleti İsrail'in İHA saldırısıyla katlettiği Filistinliler.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar merkezli Al Jazeera kanalının yayınladığı görüntüler hakkında açıklamada bulundu.

"Görüntüleri teyit edemedik ama kan dondurucu"

Görüntüleri teyit etmediklerini ancak içeriği çok rahatsız edici bulduklarını aktaran bakanlık sözcüsü, İsrailli yetkililerden daha fazla bilgi talep ettiklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İsrail'in savaş hukuku ihlallerini soruşturma sorumluluğu var." dedi.

ABD'den İsrail'e 'soruşturma' çağrısı: Sorumluları cezalandırın

İsrail'in sorumluları tespit etmesi ve cezalandırması gerektiğini aktaran bakanlık sözcüsü, aynı zamanda benzer ihlallerin tekrar gerçekleşmesini engellemesi gerektiğini kaydetti.

Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde; yürüyen 4 Filistinli sivilin, izlendikten kısa süre sonra birkaç kez atılan bombalarla tek tek hedef alındıkları yer alıyor.



Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor.

4 sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.




#ABD
#İsrail
#Gazze
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