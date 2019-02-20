AB'de kimlik kartlarına parmak izi zorunluluk getirildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin hükümetlerinin dijital parmak izi bulunan kimlik kartlarını iki yıldan daha kısa bir süre içinde vermelerine dair bir düzenleme teklifi hazırladı.

Teklif, AB üyesi vatandaşların kimlik kartlarına, parmak izi ve diğer biyometrik verilerin dahil edilmesini içeriyor. Böylece sahte belge kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerden müzakereciler, Salı günü kimlik kartları için ortak güvenlik standartları konusunda anlaştı.

AB'de kimlik kartlarının çoğaltılması ve oturma izinleri var ancak ve güvenlik özellikleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor, böylelikle de kimlik sahtekarlığı riski artıyor. Yeni Avrupa standartlarına göre, kimlik kartları bir kredi kartı formatına sahip olmalı ve makineler tarafından okunabilmelidir.

Kimlik kartı bir fotoğraf ve bir çipte depolanmış iki parmak izi içermelidir. Kartlar ayrıca, verildiği ülkenin ülke kodunu göstermelidir. Bu kod bir AB bayrağının ortasını yer alacaktır.

Parlamento adına pazarlık yapan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Gerard Deprez de kimlik kartlarının mavi renkte olmasını istedi, ancak üye devletler bunu istemedi. Parlamento üyeleri bu seçimi ülkelere bırakılmasını talep ederken, parmak izlerinin tüm üye devletlerde zorunlu olmasını istedi.

İLK ADIMI BELÇİKA ATTI

AB'nin merkezindeki Brüksel ilk adımı atarak Nisan 2019'dan itibaren kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması uygulamasını hayata geçireceğini duyuran ilk ülke olmuştu. Hollanda da kimlik kartlarındaki parmak izi alınması daha önceki yıllarda zorunlu idi, ancak AB yasalarında zorunluluk olmadığı için 2014'te kaldırılmıştı.

Pasaporttaki parmak izi ise tüm AB üye ülkelerinde on yıl önce zorunlu hale getirilmişti. Kimlik kartı, tüm AB üye ülkeleri ve Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkede seyahat belgesi olarak geçerlidir. AB Komisyonunun hazırladığı düzenleme teklifine göre, birlik içinde artırılan güvenlik önlemleri doğrultusunda kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması iki yıl içinde tüm AB ülkelerinde hayata geçirilecek.

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GİZLİLİK KOMİSYONU'NUN ELEŞTİRİLERİNE RAĞMEN HAYATA GEÇİRİLİYOR

Belçika'da Gizlilik Komisyonu'nun eleştirilerine rağmen Federal Hükümet, kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasını zorunlu hale getirdi. Kimlik kartı çipine parmak izi koyma önerisi, teröristlerin kimlik dolandırıcılığı nedeniyle özgürce seyahat edebileceği ortaya çıktığı Kasım 2015'teki Paris ve Mart 2016'da Brüksel'deki saldırılardan sonra gelmişti.

Belçika'da yeni uygulama çerçevesinde Nisan 2019'dan itibaren yeni kimlik kartlarında parmak izi bulundurulacak. Belçika İçişleri Bakanı Didier Reynders, “Nisan 2019'da yeni kimlik kartı alanlardan artık parmak izi de alınacak. Tepkilere neden olmasına rağmen geri adım atmadık” dedi.