Dünya ABden 27 üye ülkeye çağrı Zorunlu olmadıkça İngiltereye gitmeyin
AVRUPA

AB'den 27 üye ülkeye çağrı: Zorunlu olmadıkça İngiltere'ye gitmeyin

Avrupa Birliği Komisyonu, Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün yayılmasını önlemek amacıyla üye ülkelere, İngiltere'ye gereksiz tüm seyahatleri durdurması tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Bazı Avrupa ülkeleri, İngiltere'den seyahatleri çift yönlü olarak yasaklamaya başladı.
Bazı Avrupa ülkeleri, İngiltere'den seyahatleri çift yönlü olarak yasaklamaya başladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün tespiti üzerine bu ülkeye ulaşım kısıtlamaları getiren üyelerine mecburi seyahatler ve taşımacılık için kısıtlamaları kaldırmalarını tavsiye etti.

İngiltere'den Berlin'e gelen yolcular mahsur kaldı: Havaalanının ortasına çadır kurdular
DÜNYA
İngiltere'den Berlin'e gelen yolcular mahsur kaldı: Havaalanının ortasına çadır kurdular

AB Komisyonunun aldığı tavsiye kararında, Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün yayılmasını önlemek amacıyla hızlı ve geçici tedbirlerin alınmasının önemini koruduğu, İngiltere ile AB arasında mecburi olmayan seyahatlerin durdurulması gerektiği belirtildi.

AB Komisyonunun tavsiye kararının üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmuyor. AB üyeleri, seyahat yasaklarında kendi kararlarını uyguluyor.
  • İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülen koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün tespiti üzerine aralarında birçok AB üyesinin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere ile uçak ve tren seferlerini durdurmuştu.

Fransa İngiltere'den uçuşları durdurdu tren seferleri devam ediyor
DÜNYA
Fransa İngiltere'den uçuşları durdurdu tren seferleri devam ediyor

Dünya İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı: Avrupa'da kara, hava ve deniz ulaşımı durdu
DÜNYA
Dünya İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı: Avrupa'da kara, hava ve deniz ulaşımı durdu

Abone Ol Google News
Hugodan altın gol

Hugo'dan 'altın gol'

​Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u tek golle mağlup etti.
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Galatasaray-Göztepe maçının canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Kılıçdaroğlunun tehdidine sert cevap

Kılıçdaroğlu'nun tehdidine sert cevap

​AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Josef Stalin övmek neden suç değil?

Josef Stalin övmek neden suç değil?

​Twitter'da gündem olan Stalin milyonlarca Türk'ün katili.

Ortaylı: Orhan Pamuk ve Elif Şafak okumayın.

Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

​Hastanenin yoğun bakım biriminde yangın çıktı.

​TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı.

Kısa sürede<br>neticelenecek

Kısa sürede
neticelenecek

​Sağlık Bakanı Koca'dan 'mutasyon' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.