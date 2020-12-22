AB'den 27 üye ülkeye çağrı: Zorunlu olmadıkça İngiltere'ye gitmeyin

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FETÖ'nün 'çıplak arama" kara propagandasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.