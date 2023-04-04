AB'den Çin'e Rusya'ya karşı harekete geçme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leyen, Financial Times'a verdiği demeçte, savaşın sona erdirilmesi konusunda Çin'e sorumluluk düştüğünü söyledi.

"Çin, Rusya'yı etkileyebilir"

Pekin yönetiminin, Rusya üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini belirten Leyen, şunları kaydetti:

Çin, Rusya'yı yapıcı şekilde etkileyebilecek bir konumda. Bu nedenle sorumlulukları var. Arada olamazsınız. Uluslararası düzenin yalnızca yarısı olamazsınız.

Şi ile görüşecekler

Leyen, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen ay Moskova'yı ziyaret ettiğini fakat Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile henüz bir telefon görüşmesi dahi yapmadığını anımsattı.

AB Komisyonu Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta Şi ile bir araya gelecek.

"Moskova'nın hesaplarını değiştirebilir"

Elysee Sarayı'ndan bir yetkili, "Moskova'nın hesaplarını değiştirmesine yol açabilecek tek bir ülke varsa o da Çin'dir." ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, Çin'in savaşta "oyun değiştirici" olabileceği görüşünü paylaşırken, tercihlere bağlı olarak bu durumun yardımda sağlayabileceğini, zarar da verebileceğini anlattı.

Macron'un teması

Paris'ten yapılan açıklamada, Macron'un çarşamba günü Pekin'de başlayacak ziyaretinde Şi ile "yaklaşık 6 veya 7 saat" görüşeceği ifade edildi.







