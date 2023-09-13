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Dünya

AB'den kritik karar: Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uzatıldı

Avrupa Birliği (AB), Rus kişi ve kuruluşlara yönelik uyguladığı yaptırımları 6 ay uzatma kararı aldı. Konsey'den yapılan açıklamada 4 kişinin ise listeden çıkarıldığı kaydedildi.

17:38 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Bin 800 kişi ve kurulaşa yönelik yasak 6 ay sürecek.

Bin 800 kişi ve kurulaşa yönelik yasak 6 ay sürecek.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit edenleri hedef alan bireysel kısıtlayıcı tedbirlerin 6 ay daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.


Bin 800 kişi ve kurulaşa yönelik yasak uzatıldı

Yaklaşık bin 800 kişi ve kurulaşa yönelik seyahat yasağı, mal varlığı dondurulması, fon veya ekonomik kaynak aktarım yasağı içeren yaptırımların 15 Mart 2024'e kadar uzatıldığına işaret edilen açıklamada, bu yaptırımların çoğunun Ukrayna'daki savaş nedeniyle alındığı anımsatıldı.



Açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda 4 kişinin ise yaptırım listeden çıkarılması yönünde karar alındığı belirtildi.


Bu kişi ve kuruluşların çoğu, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatması sonrasında yaptırım listesine alınmıştı.


AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.


Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'da. İki lider Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Uzay üssünde ziyareti takip eden gazeteciler, Vladimir Putin'e konuğuyla birlikte silah tedariki ya da askeri işbirliğini masaya yatırıp yatırmayacaklarını sordu. Rusya lideri, tüm konuların görüşüleceğini söyleyerek ilk kez Moskova'nın Kuzey Kore'den silah isteyeceğini doğruladı. Putin ve misafiri Kim gelişmiş uzay üssünü gezdi, ardından heyetler arası resmi görüşmeler başladı. Putin-Kim zirvesinin bir numaralı gündeminin, silah ihracatı olması bekleniyor. Konu daha önce bir Kremlin sözcüsüne soruldu, sözcü Moskova ile Pyongyang'ın 'hassas alanlarda' işbirliği yaptığını söylemekle yetindi.


#AB
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#yaptırım
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