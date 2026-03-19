AB'den nükleer teknolojilere 330 milyon avro kaynak

15:2719/03/2026, Perşembe
AA
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
Avrupa Birliği, füzyon enerjisi ve nükleer teknolojiler ile bu alandaki insan kaynağını desteklemek için 330 milyon avro kaynak sağlayacak.

AB Komisyonu, 2026-2027 dönemini kapsayan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) Araştırma ve Eğitim Programı'nın kabul edildiğini açıkladı.

Programın nükleer araştırma ve inovasyonu destekleyerek AB'nin enerji bağımsızlığını, rekabet gücünü ve teknolojik liderliğini artırmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, AB'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda hazırlanan programın temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, program kapsamında füzyon enerjisinin laboratuvar aşamasından elektrik şebekesine taşınması için 222 milyon avro yatırım yapılacağı, bu çerçevede ticari olarak uygulanabilir füzyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve Avrupa'da güçlü bir tedarik zinciri oluşturulması amacıyla yeni bir kamu-özel ortaklığı kurulacağı bildirildi.

Program kapsamında nükleer füzyon alanına da 108 milyon avro kaynak ayrılacağına dikkati çekilen açıklamada, fonun radyoaktif atıkların güvenli yönetimi, radyasyondan korunma, nükleer malzeme inovasyonu ve mevcut nükleer santrallerin uzun vadeli güvenli işletimi gibi alanlarda araştırmaları destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, küçük modüler reaktörler (SMR), gelişmiş reaktör teknolojileri ve nükleer yakıtlar üzerine çalışmaların da programın öncelikleri arasında yer alacağı ifade edildi.

Nükleer alanda uzman insan kaynağının da artırılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, bu doğrultuda burs gibi mekanizmalarla yeni yeteneklere destek verileceği kaydedildi.



