Çin'den Orta Doğu'daki gerilimden etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri'ne destek mesajı

11:0019/03/2026, Perşembe
Çin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne destek mesajı verdi.
Çin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gerilimde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nahyan'ın Özel Temsilcisi sıfatıyla Pekin'i ziyaret eden, devlete ait varlık yönetim şirketi Mubadala Yatırımın Genel Müdürü ve İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin Başkanı, iş insanı Haldun Halife el-Mübarek ile görüştü.

Vang, dünyada yüzyılda bir görülen dönüşümlerin hızlanarak ilerlediğini, kaygan ve kargaşa içindeki uluslararası ortamın ve Orta Doğu'daki huzursuz gerilimin, Çin-BAE ilişkilerini stratejik açıdan daha önemli hale getirdiğini belirterek iki taraf arasında zamanla stratejik iletişimin ve karşılıklı stratejik güvenin geliştirilmesinin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın en kısa zamanda tesis edilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Orta Doğu'daki çatışmanın, en başta yaşanmaması gerektiğini, sürmesinin bir anlamının olmadığını, daha fazla kayıptan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Vang, "Çin, BAE'nin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını destekliyor, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları kınıyor. Ateşkesin sağlanması, çatışmaların sona erdirilmesi, Orta Doğu'da barış ve istikrarın en kısa zamanda tesis edilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in BAE ile yakın üst düzey temasları sürdürerek kalkınma stratejileri arasındaki uyumu derinleştirmeye ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye yükseltmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Özel Temsilci El-Mübarek de BAE'nin Çin'i güvenilir ve gerçek bir dost olarak gördüğünü, Çin'in gelecek kalkınmasına güvenlerinin tam olduğunu ve Çin ile üst düzey ilişkileri güçlendirerek eğitim, kültür, enerji, ekonomi ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi, ikili ilişkilerin gelişimi için "yüz yıllık planı" ilerletmeyi istediklerini kaydetti.

