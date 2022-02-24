AB'den Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya yaptırım kararı

Dünya

ABD Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı? Beyaz Saray'ın yol haritası açıklandı

Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinin ardından ABD'nin müttefiki saydığı Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği merak konusu oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla cevap vereceklerini fakat Başkan Joe Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı.