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AB'den Rusya'ya 12'nci yaptırım paketi hazırlığı: Onay için üye ülkelere sunuldu

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Rusya'ya uygulanmaya başlanan yaptırım paketlerinin 12'ncisini hazırladı. Rusya'ya elmas ticaret yasağı ve petrol tavan fiyatı uygulamasının sıkılaştırılmasını içeren yeni yaptırım paketi teklifinin onay için AB Komisyonu'na sunulduğu bildirildi.

19:25 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
Avrupa Birliği - Rusya (Arşiv)

Avrupa Birliği - Rusya (Arşiv)

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya elmas ticaret yasağı ve petrol tavan fiyatı uygulamasının sıkılaştırılmasını içeren yeni yaptırım paketi teklifi hazırladı.

AB Komisyonu, onay için üye ülkelere sunduğu Rusya'ya yönelik 12'nci yaptırım paketi teklifini açıkladı.

Teklife göre, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar veren 120'den fazla kişi ve kuruluş yaptırım listesine dahil edilecek.

Rusya'ya yönelik yeni ithalat ve ihracat yasakları uygulanacak.

Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması daha da sıkılaştırılacak.

AB'nin uyguladığı yaptırımların etrafından dolaşılmasını önleyecek ilave tedbirler alınacak.

Yaptırımlarının genel çerçevesi daha da güçlendirilecek

AB yaptırım listesine, Rus askeri, savunma ve bilişim sektörlerinden bireyler ile önemli ekonomik aktörler eklenecek.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında son dönemde gerçekleşen seçimleri düzenleyenler, Ukraynalı çocukların zorla yeniden eğitilmesinden sorumlu olanlar ve Kiev'i destekleyen dezenformasyon ve propaganda faaliyetinde bulunanlar hedef alınacak.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının genel çerçevesi daha da güçlendirilecek.

Uluslararası basına göre, yeni yaptırım paketi Rusya'dan elmas ithalatını yasaklayacak. Bu yasağın 2024 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Ayrıca mevcut yaptırımların ihlal edilerek alınan Rus petrolünün sahte faturalarla satılmasını önlemek için daha sıkı raporlama gereksinimleri tasarlanacak.

Bu çerçevede, şirketlerin taşıdıkları Rus petrolünün nakliye ve sigorta masraflarını ayrıntılı olarak açıklamaları gerekecek.

Rusya'dan demir, bakır, alüminyum tel ve folyo ithalatı ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatına yeni kısıtlamalar getirilecek.

Rusya'nın sanayi kapasitesini artırabilecek mal ve teknolojilerin ülkeden transit geçişi yasaklanacak.

Avrupa'ya seyahat etmesi yasaklanan ve Avrupa'daki varlıkları dondurulan kişiler listesine 47 birey ve 72 kuruluş eklenecek.

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması

Yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

Öte yandan, AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda Rus petrolünün, üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

Son dönemde, Rus petrolü uluslararası piyasalarda belirlenen tavan fiyatın üzerinde 80 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

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#Yaptırım Paketi
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