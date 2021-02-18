Dünya ABden Rusyaya ültimatom AİHMnin Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirin
AVRUPA

AB'den Rusya'ya ültimatom: AİHM'nin Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirin

Avrupa Birliği (AB), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yaptığı talebin Rusya tarafından karşılanması için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), Rus muhalif Aleksey Navalnıy (sağda).
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda), Rus muhalif Aleksey Navalnıy (sağda).

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, AİHM'nin Navalnıy hakkında dün yaptığı talebini hatırlattı.

"Uluslararası taahhütlere uyun"

Navalnıy'ın bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Borrell, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi taraflarından olan Rusya'nın uluslararası taahhütlerine uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'da ilginç olay: Muhalefet lideri zehirlendi, hastaneye kaldırılan Navalny'in durumunun ciddi olduğu bildirildi
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Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta rahatsızlandığı ve uçağın Omsk kentine acil iniş yaptığı belirtildi. Rus haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Navalny'nin Omsk'ta bir hastaneye kaldırıldığı durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.

AİHM'nin Navalnıy kararı

AİHM'den dün yapılan açıklamada, Rusya'nın Navalnıy'ın hayatı ve sağlığı için yeterli korumayı sağlamadığı, Rus muhalifin serbest bırakılması gerektiği belirtilmişti.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de zehirlendiği iddiasıyla Berlin’e götürülmüş ve burada tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta ülkeye giriş yaparken Moskova'da havaalanında tutuklanarak hapse konulmuştu.

Rusya mahkemesi, Navalnıy’a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy’ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

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