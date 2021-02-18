AB'den Rusya'ya ültimatom: AİHM'nin Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirin

Rusya'da ilginç olay: Muhalefet lideri zehirlendi, hastaneye kaldırılan Navalny'in durumunun ciddi olduğu bildirildi

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta rahatsızlandığı ve uçağın Omsk kentine acil iniş yaptığı belirtildi. Rus haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Navalny'nin Omsk'ta bir hastaneye kaldırıldığı durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.