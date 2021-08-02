Dünya ABden Türkiyeye orman yangınları için uçak desteği
AVRUPA

AB'den Türkiye'ye orman yangınları için uçak desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için 3 yangın söndürme uçağı gönderecek. Avrupa Komisyonu, Hırvatistan'dan 1 ve İspanya'dan 2 Canadair tipi uçağın gönderilmesi için süreci başlattı.

Haber Merkezi DHA
ABden Türkiyeye orman yangınları için uçak desteği
Arşib

Türkiye, son günlerde farklı bölgelerde çıkan orman yangınları nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu. Bu çağrıya cevap veren Avrupa Komisyonu, Hırvatistan'dan 1 ve İspanya'dan 2 Canadair tipi uçağın gönderilmesi için süreci başlattı. Bu yangın söndürme uçakları, Avrupa sivil koruma kaynaklarının bulunduğu 'rescEU' programı kapsamında yer alıyor.

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Kriz yönetiminden sorumlu Komisyon üyesi Janez Lenarcic, yaptığı açıklamada, "AB, bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Yardım teklif eden bütün ülkelere teşekkür ediyorum. Sevdiklerini kaybedenlerin acılarını paylaşıyor ölümcül yangınlara ilk müdahalede bulunmak için ellerinden gelen her şeyi büyük bir cesaretle yapan herkese minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız" dedi.

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AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI

AB Sivil Koruma Mekanizması, afetlerin önlenmesi, afetlere hazırlıklı olma ve müdahale çalışmalarını geliştirmek amacıyla sivil koruma alanında AB'ye üye ülkeler ile 6 katılımcı ülke arasında iş birliğini güçlendirmektedir. Ortaya çıkan acil durumun boyutları bir ülkenin müdahale kapasitesini aştığında, söz konusu ülke mekanizma aracılığıyla yardım talep edebilmektedir.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares'le bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, İspanya’ya AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Türkiye'ye sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

Azerbaycan'dan yola çıkan 54 itfaiye aracı Türkiye'ye giriş yaptı
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Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde süren orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan yola çıkan ekip, Türkiye'ye ulaştı.
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. 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi gece saatlerinde Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
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Ekipleri, AFAD, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), jandarma ve polis ekipleri karşıladı.
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Ekipler, polis eşliğinde Akdeniz ve Ege'deki yangın bölgelerine doğru yola çıktı.
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Azerbaycan'dan yola çıkan 54 itfaiye aracı Türkiye'ye giriş yaptı
Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.


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