AB'den Ukrayna'ya bağımsızlık gününde destek mesajları

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, 32. bağımsızlık günü vesilesiyle Ukrayna'ya desteklerini yineledi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, tebrik mesajını dün gece paylaşmış, Brüksel'deki Schuman Meydanı'nda bulunan AB Konseyi binasının Ukrayna bayrağı renklerine büründüğünü bildirmişti.
Michel, dün yaptığı açıklamada, AB'nin başından bu yana olduğu gibi savaşın sonuna dek Ukrayna'yı mali ve askeri açıdan desteklemeye devam edeceğini, şimdiye dek 76 milyar avroyu aşan bu desteğin yeniden inşa çabalarında da süreceğini kaydetmişti.