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Dünya

AB'den Ukrayna'ya bağımsızlık gününde destek mesajları

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, 32. bağımsızlık günü vesilesiyle Ukrayna'ya desteklerini yineledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlayarak, "Ukrayna gücünü halkından alıyor. Cesaretleri, güçleri ve bütünleşmiş bir Avrupa'da barış ile refah dolu bir geleceğe dair kalıcı umutları var. Onlar tüm Avrupalılara ilham kaynağı oluyorlar." mesajını paylaştı.

16:13 . 24/08/2023 Perşembe
AA
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, 32. bağımsızlık günü vesilesiyle Ukrayna'ya desteklerini yineledi.


AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlayarak,
"Ukrayna gücünü halkından alıyor. Cesaretleri, güçleri ve bütünleşmiş bir Avrupa'da barış ile refah dolu bir geleceğe dair kalıcı umutları var. Onlar tüm Avrupalılara ilham kaynağı oluyorlar."
mesajını paylaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de
"Ukrayna halkının bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Özgürlüğünüz için savaşıyor ve paylaştığımız değerleri cesurca savunuyorsunuz. Avrupa sizin yanınızdadır. Geleceğimiz birliktedir."
değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da
"Bağımsızlık gününde Ukrayna'ya olan bağlılığımızı yineliyoruz. Ömür boyu da yanınızda olmaya devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, tebrik mesajını dün gece paylaşmış, Brüksel'deki Schuman Meydanı'nda bulunan AB Konseyi binasının Ukrayna bayrağı renklerine büründüğünü bildirmişti.


Michel, dün yaptığı açıklamada, AB'nin başından bu yana olduğu gibi savaşın sonuna dek Ukrayna'yı mali ve askeri açıdan desteklemeye devam edeceğini, şimdiye dek 76 milyar avroyu aşan bu desteğin yeniden inşa çabalarında da süreceğini kaydetmişti.




#AB
#Ukrayna
#Avrupa Birliği
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