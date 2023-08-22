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Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gabriel, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik "Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

12:49 . 22/08/2023 Salı
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel

Gabriel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlık'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.


Bu ziyaretin son derece önemli bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Gabriel,
"Sayın Dışişleri Bakanı'nın (Hakan Fidan) ifade ettiği gibi karşımızda ciddi meydan okumalar var. Jeopolitik süreçler neticesinde önümüzde ciddi sorunlar bulunuyor. Görüşmemiz sırasında çok net olarak stratejik ve ortak çıkarları ilgilendiren konuları ele aldık. Tabii ki komşu ülkeler ve NATO üyeleri, paydaşı olarak Türkiye ve Bulgaristan her şeyden önce Karadeniz bölgesinde güvenliğin tesis edilmesi ve korunması için sorumlu bulunmakta"
ifadesini kullandı.

Gabriel, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin,
"Türkiye, AB üyelik sürecinde. Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir"
dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür ettiğini ve birlikte çalışacaklarını aktaran Gabriel, Türkiye ve Avrupa yolundan bahsederken yapılanların daha görünür hale gelmesi ve daha iyi tanıtılması gerektiğine işaret etti.


Gabriel, Avrupa misyonu kapsamında çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, müspet örnekleri ve başarılı öyküleri ön plana çıkaracaklarını kaydetti.


Bulgaristan ve Türkiye olarak sadece vatandaşlar için görülen başarılar olmaması gerektiğini vurgulayan Gabriel, Avrupa'ya da bütün dünyaya da bu başarıların ulaşması gerektiğini ifade etti.






#Bulgaristan
#AB
#Türkiye
#Ankara
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