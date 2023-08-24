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Dünya

Zelenski NATO üyeliği için Kırım feragatine karşı çıktı: Topraklarımızı değişmeyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın, NATO üyeliği için Kırım dahil Rusya tarafından ilhak edilen topraklardan vazgeçmesi ihtimalini değerlendirdi. Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu belirten Zelenski, "Kırım ve geçici olarak işgal edilen diğer tüm Ukrayna toprakları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz." dedi.

00:17 . 24/08/2023 الخميس
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek, "Kırım ve geçici olarak işgal edilen diğer tüm Ukrayna toprakları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz." dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla gerçekleşen Kırım Platformu 3. Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Danimarka ile F-16 anlaşması

Toplantıda konuşan Zelenski, Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklediğini, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) ve diğer kıtalardaki ülke liderleri ile etkileşim halinde olduğunu dile getirdi.

Bu görüşmelerde "barış formülü", silah sevkiyatı ve hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığını aktaran Zelenski, Danimarka ile 19 F-16 uçağı konusunda net bir anlaşma sağlandığını ve bu uçakların teslimatının birkaç aşamada gerçekleşeceğini, bunun için de pilotların gerekli eğitim sürecinden geçeceğini ve gerekli altyapının inşa edileceği bilgisini paylaştı.

Zelenski, Ukrayna ordusunun askeri teçhizata ihtiyacı olduğunu belirterek, "Güneydeki cephede durum basit değil. Burada her yer mayınlanmış. Askerlerimiz, az sayıda olan zırhlı araçları kaybetmemek için yürüyerek ilerliyor. Stokumuz yeterli olsaydı risk edebilirdik." şeklinde konuştu.

"Kırım Ukrayna'dır"

Ukrayna'nın, NATO üyeliği için Kırım dahil Rusya tarafından ilhak edilen topraklardan vazgeçmesi ihtimalini değerlendiren Zelenski, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu belirterek, "Kırım, Ukrayna'dır. Kırım ve geçici olarak işgal edilen diğer tüm Ukrayna toprakları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz." ifadelerini kullandı.



#Kırım
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#NATO
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