ABD'li Demokratlar Trump'a hediye edilecek 400 milyon dolarlık 'uçan saray' için soruşturma talep etti

ABD'deki Demokrat Partililer, Katar'dan Donald Trump'a hediye edilecek 400 milyon dolarlık özel uçağın Anayasa'daki Yabancı Kazançlar Maddesi'ne aykırı olacağını belirterek soruşturma talebinde bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer, Katar'dan ABD Başkanı Donald Trump için 400 milyon dolarlık özel uçak hibe edilmesi olayının incelenmesi için soruşturma talebinde bulundu.
Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin kıdemli üyesi Jamie Raskin, Adalet Bakanı Pam Bondi ve Beyaz Saray avukatı David Warrington'a mektup gönderdi.
Hediyenin niteliği için ek bilgi istendi
Toplam 19 Demokrat partili üyeni imzasıyla gönderilen mektupta, Trump'ın medya raporlarında "uçan saray" olarak tanımlanan, Katar Devleti'nden 400 milyon dolarlık uçağı Kongre'nin onayını almadan kabul etmesinin Anayasa'daki Yabancı Kazançlar Maddesi'ne aykırı olacağı belirtildi.
Mektupta, söz konusu yasaya dayanarak, Kongre'nin anayasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için ilgili makamlardan bu "hediyenin" niteliği hakkında ek bilgi sağlaması talebinde bulunuldu.
ABD medyasında çıkan haberlerde, Bondi ve Warrington'ın Trump'ın uçağı kabul etmesinin ve görevden ayrıldığında başkanlık kütüphanesine transfer edilmesinin "yasal olarak izin verilebilir" olduğunu belirten bir yasal muhtıra hazırladığı belirtilmişti.
Görüşmelere aşina bir kaynak Fox News Digital'a muhtıranın Hukuk Müşavirliği Ofisi tarafından hazırlandığını ve Bondi tarafından imzalandığını söylemişti.
"Böyle bir fırsatı ancak aptal kişiler kaçırır"
Trump da, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'dan ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Boeing 747-8 uçağı hediye edileceği yönündeki iddiaları doğrulamış, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını yazmıştı.
Demokrat Parti'den gelen tepkiler için de Trump, böyle bir fırsatı ancak “aptal” kişilerin kaçıracağını öne sürmüştü.