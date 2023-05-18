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Dünya

ABD'li dergiden dikkat çeken Erdoğan analizi: Yeniden ezberleri bozdu

ABD merkezli Newsweek dergisi, Türkiye'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin dikkat çeken bir analize imza attı. Dergi, Türkiye'de demokrasi olmadığı iddialarına tokat gibi bir cevap verdi. Newsweek, Batı medyasının Erdoğan'a yönelik çirkin 'diktatör' yakıştırmasını eleştirdiği yazıda, "Erdoğan için diktatör iddialarını bırakın. Bir diktatörlükte seçim sonuçlarını merakla bekleyen insanları bulamazsınız" ifadelerine yer verdi.

12:17 . 18/05/2023 Perşembe
Diğer
ABD'li dergi, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı.

ABD'li dergi, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tura yüzde 49,5 ile ilk sırada gidiyor. Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,8. Seçimler dünya basınında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.


ABD merkezli Newsweek dergisi, Batılı gazetelerin Erdoğan'a yönelik çirkin 'diktatör' yakıştırmasını eleştirerek itiraf niteliğinde bir analizi okuyucularıyla paylaştı.


Diktatör demekten vazgeçin

Derginin
"Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın. Diktatörler ikinci tura kalmaz
" başlıklı bir görüş yazısında, daha önce Erdoğan'a karşı karalama kampanyalarına başvurulduğu ve algıya yönelik birtakım ifadeler kullanıldığı anımsatıldı.


Demokratik yollarla seçildi

Batı medyasının Türkiye'de düzenlenen seçimlere inanmadığı, diğer taraftan
"Erdoğan demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı"
hatırlatması da yapıldı.

Yazının devamında şöyle denildi:

Bir diktatörlükte seçim sonuçlarını merakla bekleyen insanları bulamazsınız. Serbest seçimler her demokraside esastır. Ancak bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmek, demokratik süreci korumanın en hayati parçasıdır.


Muhalefet iktidara gelen kadar 'seçimler hileli' diyecekler

Diğer taraftan, günler sonra ikinci tur oylamanın yapılacağı belirtilerek,
"Erdoğan'ın kazanması için ilave yüzde 1 oya ihtiyacı var. Muhalefetin, kazanması için ise yüzde 5'in üzerinde daha fazla oy alması gerekiyor. Batılı hükümetlerin ve onların medyasının, Türk halkının iradesine rağmen Türk muhalefeti iktidara gelene kadar Türkiye seçimlerini 'hileli' olarak adlandırmaya devam edeceği açık. Bu asılsız bir iddia"
ifadelerini kullandı.

#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Türkiye
#ABD
#Newsweek
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