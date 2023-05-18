ABD'li dergiden dikkat çeken Erdoğan analizi: Yeniden ezberleri bozdu

ABD'li dergi, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tura yüzde 49,5 ile ilk sırada gidiyor. Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,8. Seçimler dünya basınında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
ABD merkezli Newsweek dergisi, Batılı gazetelerin Erdoğan'a yönelik çirkin 'diktatör' yakıştırmasını eleştirerek itiraf niteliğinde bir analizi okuyucularıyla paylaştı.
Diktatör demekten vazgeçin
Demokratik yollarla seçildi
Yazının devamında şöyle denildi:
Bir diktatörlükte seçim sonuçlarını merakla bekleyen insanları bulamazsınız. Serbest seçimler her demokraside esastır. Ancak bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmek, demokratik süreci korumanın en hayati parçasıdır.