Dünya ABDli firmadan karar Aşı yaptıran ve maske takanlara taksi yok
AMERİKA

ABD'li firmadan karar: Aşı yaptıran ve maske takanlara taksi yok

Koronavirüs vakalarının arttığı ABD'de bir taksi firması yeni kararlara imza attı. Virüs tedbirlerinin sıkılaşacağının konuşulduğu ülkede, Yo Transportation firması, aşı olan ve maske takan müşterileri araçlarına almayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
ABDli firmadan karar: Aşı yaptıran ve maske takanlara taksi yok
ABD'deki taksi firması aşı olanları araçlarına almıyor.

Aşılamaların devam ettiği ABD'de Yo Transportation şirketinin sahibi Charlie Bullington, aşı olanları ve maske takanları arabalarına almayacağını söyledi.

"MASKE KULLANIMINA İZİN VERMİYORUZ"

Aşılı olanların otomobillerinde istemediklerini belirten Charlie Bullington, “Araçlarımızda maske kullanımına izin vermiyoruz. Ayrıca katiyen aşılara karşıyız ve aşı yapan insanların otomobillerimizde bulunmasını istemiyoruz” dedi.

Bulunduğu eyaletin aşılamada az orana sahip olmasına sevinen Bullington, "Missouri'nin ABD'nin en düşük aşılama oranına sahip ilk üç eyaletten biri. Bu yüzden tüm Missouri halkıyla buna karşı durdukları için gurur duyuyorum" dedi.

BAZI MÜŞTERİLER, FİRMAYI ŞİKAYET ETTİ

Daha önce ABD’de Uber ve Lyft servislerinin, aşılama merkezlerine kadar seyahatler ve geri dönüşler için ücret almayacaklarını duyurmuşlardı. Programın, Beyaz Saray ile ortaklık kapsamında uygulandığı, ABD idaresinin bu şirketlere yaklaşık 80 bin aşılama merkezinin bilgilerini verdiği kaydedilmişti.

Edinilen bilgilere göre bazı müşteriler, şirketten aldıkları maskeleme karşıtı mesajlar hakkında şikayette bulundular.

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