ABD'li Müslüman vekilden İslamofobi hamlesi: Özel temsilci atanması için yasa tasarısı sundu ABD'de Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyelerinden olan Ilhan Omar, ABD yönetimini İslamofobik olayları soruşturması ve incelemesi için üst düzey özel temsilci atamaya davet eden bir yasa tasarısı sundu. Omar, söz konusu tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın neredeyse her köşesinde İslamofobinin arttığını görüyoruz. Seçildiğim eyalet Minnesota'da vandallar bir İslam merkezine boyalarla nefret mesajları ve Nazi sembolleri çizdi. Bu tarz olaylar, ABD ve dışındaki tüm Müslümanların ortak sorunu" ifadelerini kullandı.

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