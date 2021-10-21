Dünya ABDli Müslüman vekilden İslamofobi hamlesi Özel temsilci atanması için yasa tasarısı sundu
AMERİKA

ABD'li Müslüman vekilden İslamofobi hamlesi: Özel temsilci atanması için yasa tasarısı sundu

ABD'de Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyelerinden olan Ilhan Omar, ABD yönetimini İslamofobik olayları soruşturması ve incelemesi için üst düzey özel temsilci atamaya davet eden bir yasa tasarısı sundu. Omar, söz konusu tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın neredeyse her köşesinde İslamofobinin arttığını görüyoruz. Seçildiğim eyalet Minnesota'da vandallar bir İslam merkezine boyalarla nefret mesajları ve Nazi sembolleri çizdi. Bu tarz olaylar, ABD ve dışındaki tüm Müslümanların ortak sorunu" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
ABDli Müslüman vekilden İslamofobi hamlesi: Özel temsilci atanması için yasa tasarısı sundu
Ilhan Omar

Demokratik Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar ve Demokratik Illionis Temsilcisi Jan Schakowsky tarafından sunulan yasa tasarısında, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir "İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi" atanması çağrısı yapıldı.

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Devlet destekli İslamofobik şiddet incelenmeli

  • Tasarıda, söz konusu temsilcinin devlet destekli İslamofobik şiddeti incelemesi ve dış ülkelerde Müslüman karşıtı eylemleri rapor etmesi gerektiği belirtildi.

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İslamofobik eylemler ABD ve dışındaki tüm Müslümanların ortak sorunu

Omar, söz konusu tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın neredeyse her köşesinde İslamofobinin arttığını görüyoruz. Seçildiğim eyalet Minnesota'da vandallar bir İslam merkezine boyalarla nefret mesajları ve Nazi sembolleri çizdi. Bu tarz olaylar, ABD ve dışındaki tüm Müslümanların ortak sorunu." ifadesini kullandı.

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Demokratlardan destek

  • Söz konusu tasarıya Temsilciler Meclisinin bir diğer ilk kadın Müslüman üyesi Rashida Tlaib, New York Vekili Alexandria Ocasio-Cortez gibi birçok Demokrat da destek verdi.
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