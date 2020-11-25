ABD’li Senatör Hollen: Türkiye’yi cezalandırmak için Biden yönetimini dört gözle bekliyorum

Amerikalı senatör Chris Van Hollen, Yunanistan'da yayım yapan muhafazakar çizgideki Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Biden yönetiminin dış politikadaki tutumuna değinen Hollen, Türkiye’yi ve Cuhmhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözler kullandı.

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“Türkiye NATO müttefiki gibi hareket etmiyor”

Hollen, “Yeni yönetimin, Erdoğan’ın otoriter yönetimi altında saldırıya uğrayan hukukun üstünlüğü ilkeleri, demokratik normlar ve basın özgürlüğünün yenilenmiş bir bakış açısıyla savunacağını” ifade ederek, “Türkiye geçen 4 yılda, sadık bir NATO müttefiki olarak hareket etmede başarısız oldu. Bu durum değişmedikçe ilişkiler düzelmeyecek” dedi.

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“Türkiye’yi cezalandıracağım”

Hollen verdiği demeçte, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Suriye’de ‘uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini’ öne sürerek "Türkiye'yi eylemlerinden sorumlu tutmak için yeni gelen Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

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