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Dünya ABDli Senatör Hollen Türkiyeyi cezalandırmak için Biden yönetimini dört gözle bekliyorum
AMERİKA

ABD’li Senatör Hollen: Türkiye’yi cezalandırmak için Biden yönetimini dört gözle bekliyorum

ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Yunanistan’da yayım yapan Kathimerini gazetesine Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Yeni ABD yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili daha aktif olacağına inandığını söyleyen Hollen, “Türkiye'yi eylemlerinden sorumlu tutmak için Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Chris Van Hollen
Chris Van Hollen

Amerikalı senatör Chris Van Hollen, Yunanistan'da yayım yapan muhafazakar çizgideki Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Biden yönetiminin dış politikadaki tutumuna değinen Hollen, Türkiye’yi ve Cuhmhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözler kullandı.

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“Türkiye NATO müttefiki gibi hareket etmiyor”

Hollen, “Yeni yönetimin, Erdoğan’ın otoriter yönetimi altında saldırıya uğrayan hukukun üstünlüğü ilkeleri, demokratik normlar ve basın özgürlüğünün yenilenmiş bir bakış açısıyla savunacağını” ifade ederek, “Türkiye geçen 4 yılda, sadık bir NATO müttefiki olarak hareket etmede başarısız oldu. Bu durum değişmedikçe ilişkiler düzelmeyecek” dedi.

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“Türkiye’yi cezalandıracağım”

Hollen verdiği demeçte, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Suriye’de ‘uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini’ öne sürerek "Türkiye'yi eylemlerinden sorumlu tutmak için yeni gelen Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

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