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ABD'li Senatör Sanders'ten İsrail'e Gazze tepkisi: Saldırıları yeniden başlatması kabul edilemez

Daha önce yaptığı açıklamalarda da işgalci İsrail ordusunun saldırılarını 'insanlığın ihlali' olarak nitelendiren ve durdurulması yönünde çağrıda bulunan ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, yaptığı son açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasının kabul edilemez olduğunu ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesi ve daha fazla esirin serbest bırakılması için "insani ara"nın uzatılması gerektiğini kaydetti.

10:45 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:54 - 2/12/2023 Cumartesi
AA
ABD'li Senatör Sanders'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze tepkisi

Sanders, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çatışmalara verilen "insani ara"nın uzatılması çağrısı yaptı.


Paylaşımında Sanders, "Netanyahu'nun Gazze'de saldırılarını yeniden başlatması kabul edilemez. Şu anda Gazze'nin güneyinde 2 milyon insan yaşıyor. Birçoğu daha önce kuzeydeki çatışmalardan kaçtı." ifadelerini kullandı.


Senatör Sanders, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesi ve daha fazla esirin serbest bırakılması için "insani ara"nın uzatılması gerektiğini kaydetti.


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Ayrıca Sanders, ABD'nin İsrail'e neredeyse hiçbir şarta bağlı olmaksızın yılda 3,8 milyar dolar yardım yaptığını ancak Başkan Joe Biden'ın Kongreden bunun üzerine 14,3 milyar dolar daha istediğine işaret ederek, "Bu açık çek yaklaşımı sona ermelidir." dedi.





#Bernie Sanders
#gazze
#israil
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