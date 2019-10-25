Dünya ABDli senatörler TikTok ulusal güvenlik tehdidi
AMERİKA

ABD'li senatörler: TikTok ulusal güvenlik tehdidi

ABD'li senatörler 400 milyon aktif kullanıcısı olan Çin merkezli TikTok uygulamasının bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu düşünüyor. Platformun istihbarat birimleri tarafından incelenmesini isteyen Kongre üyeleri Çin'in ABD vatandaşlarını takibe alıp alamayacağının araştırılmasını talep ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'li senatörler uygulamanın istihbarat birimleri tarafından incelenmesini istiyor.
ABD'li senatörler uygulamanın istihbarat birimleri tarafından incelenmesini istiyor.

ABD Kongresi'nin üyeleri 500 milyon aktif kullancısı olan sosyal medya platformu TikTok'un ABD için bir ulusal güvenlik tehdidine dönüştüğünü, uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantılarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Video paylaşım platformunun ABD istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınmasını isteyen ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, bu tür uygulamalar sayesinde Çin'in ABD vatandaşlarını takibe alıp alamayacağının araştırılmasını istedi.

Demokrat Senatör Chuck Schumer ve Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, ABD vatandaşlarını etki altına almak isteyen ülkelerin bu tür uygulamalar yoluyla kullanıcılara ulaşabileceğini ve seçim kampanyaları dahil birçok alanda yalan haber ve dezenformasyon yayabileceklerini ifade ediyor.

TikTok Pekin merkezli Bytedance şirketi tarafından geliştirilmiş olan bir uygulama. TikTok'tan yapılan açıklamalarda, platformda siyasi içerikli reklamlara izin verilmediği vurgulanıyor.

Sadece 2019'un ikinci çeyreğinde 177 milyon kişi tarafından indirilen uygulamanın büyüme hızı, buna rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 gerilemiş durumda.

Bytedance, yılın ikinci çeyreğinde sadece Apple Store üzerinden 40 milyon dolar gelir elde etti.

Sosyal medya araştırma şirketi Sensor Tower'ın verilerine göre TikTok'un ABD'de 100 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Çin'de kullanılamayan uygulama iöin Bytedance Douyin adında benzer bir uygulamayı hizmete sokmuş durumda.

ABD'li Senatörler, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Direktörvekili Joseph McGuire'a yazdıkları mektupta, "TikTok'u geliştiren firmanın merkezi Çin'de olduğu için, Çin Komünist Partisi'nin istihbarat alma girişimlerini desteklemeye zorlanabilir. Çin'deki firmaların bu tür talepleri geri çevirme şansı bulunmuyor. Bu durum ABD için bir ulusal güvenlik tehdididir" dedi.

TikTok'tan yapılan bir açıklamada ise ABD'deki kullanıcıların tüm kişisel verilerinin ABD merkezli sunucularda saklandığı ve Singapur merkezli sunucularda yedeklendiği belirtildi.

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