ABD'li sismolog Lee: Kahramanmaraş merkezli depremler 'yıkıcı ve korkunç'

"Hindistan gibi doğudan ülkeler, Batılı ülkeler ve ABD'ye kadar hatta kuzeyden Ukrayna gibi savaşın ortasındaki ülke bile... İsrail ve diğer ülkelerinde yardımlarını ve arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderdiğini gördüm. Bu, dünyanın bir afette birleştiğini görmek için iyi bir yol."