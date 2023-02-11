ABD'li sismolog Lee: Kahramanmaraş merkezli depremler 'yıkıcı ve korkunç'

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Lee, "Biz küresel bir toplumuz ve Türkiye'deki insanlar için üzülüyoruz." dedi.
Lee, 6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Lee, 24 saat içerisinde iki büyük deprem meydana gelmesinin normal bir durum olmadığını belirterek ana depremin ardından bir dizi artçının yaşanmasının normal olduğunu ifade etti.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında da oluşan artçı sarsıntılara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Lee, en ufak bir sarsıntıda, ana depremden zarar görmüş binaların yıkılabileceğini kaydetti.
Leicester Üniversitesi Risk Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Yıldız da Dünya kabuğunun, levhalar olarak adlandırılan iç içe geçmiş parçalardan oluştuğunu ve bu levhaların sıklıkla hareket etmeye çalıştığını belirterek levhaların birbirine değen kısımlarında zamanla bir baskı birikmesinin enerji olarak yüzeye çıktığını, böylelikle depremlerin oluştuğunu söyledi.
Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Doğu Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleştiğini belirterek 20. yüzyılın başlarından itibaren bölgede büyüklüğü 6’nın üzerinde çok sayıda depremin meydana geldiğini hatırlattı.
Deprem olmadan önce alınabilecek önlemlere dikkati çeken Yıldız, afet hazırlığının ve depreme dirençli toplumlar yaratmanın önemini vurguladı.
Yıldız, etkili afet koordinasyonu için izlenmesi gereken hususlara işaret ederek bunların en başında ve en önemlisinin afet hazırlığı, afet planı ve afet sırasında kullanılacak araçların hazırlanmasının geldiğini söyledi.
Türk toplumunun zor zamanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı en iyi başaran topluluklardan biri olduğunu vurgulayan Yıldız, afet bölgesine birçok gönüllünün gitmek istemesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.