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Dünya

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie: Gazze açık hava hapishanesiydi hızla toplu mezara dönüşüyor

Günlerdir Gazze'deki masum sivilleri tüm dünyanın gözü önünde katleden işgalci İsrail ordusu, 24 saat içerisinde Cibaliya Mülteci Kampı'nı ikinci kez bombaladı. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği katliam saldırılarına ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie tepki gösterdi. "Gazze açık hava hapishanesiydi hızla toplu mezara dönüşüyor" diyen Jolie, soykırıma sessiz kalan ve ateşkesi engelleyen ülkelerin de suça ortak olduğunu söyledi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:26 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 22:40 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Angelina Jolie'den mülteci kampının bombalanmasına tepki.

Angelina Jolie'den mülteci kampının bombalanmasına tepki.

İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

"Gazze açık hava hapishanesiydi hızla toplu mezara dönüşüyor"

Birleşmiş Milletler adına yaptığı çalışmalarla bilinen ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in soykırım saldırılarına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Gidecek bir yeri olmayan, mahsur kalmış bir halkın 'bilinçli ve kasıtlı' olarak bombalandığını vurgulayan Jolie,
"20 yıldır bir tür açık hava hapishanesi haline getirilen Gazze, hızlıca toplu bir mezara dönüştü. Öldürülenlerin yüzde 40'ı masum çocuklar. Aileler katlediliyor
" ifadelerini kullandı.

"Ateşkesi engelleyenler de bu suça ortak"

Dünyanın olup biteni hiçbir şey olmamışçasına izlediğini vurgulayan Jolie,
"Filistin halkı, gıda ilaç ve insani yardımdan mahrum. Milyonlarca kadın ve çocuk cezalandırılıyor"
dedi.
Sözlerinin devamında ateşkes taleplerini reddedenlere yüklenen Jolie,
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çalışmasını engelleyenler de bu suça ortak."
diye yazdı.


#Angelina Jolie
#İsrail
#Filistin
#Gazze
1 saat önce
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