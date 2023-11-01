ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie: Gazze açık hava hapishanesiydi hızla toplu mezara dönüşüyor

Angelina Jolie'den mülteci kampının bombalanmasına tepki.
İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
"Gazze açık hava hapishanesiydi hızla toplu mezara dönüşüyor"
Birleşmiş Milletler adına yaptığı çalışmalarla bilinen ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in soykırım saldırılarına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.