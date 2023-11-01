ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie: Gazze açık hava hapishanesiydi hızla toplu mezara dönüşüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Gazze'de olanlarla ilgili "Bir kez daha, gözlerimizin önünde bir soykırımın işlendiğine şahit oluyoruz ve çalıştığımız kuruluş (BM) bunu durdurmak için aciz duruyor" değerlendirmesinde bulundu.