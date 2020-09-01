ABD'li vekilden Türk kurumlarına koronavirüs yardımı teşekkürü: Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi

Maryland Eyaleti Demokrat Vekili Trone, ABD Kongresinde telekonferans üzerinden konuşma yaparak Türkiye'den Maryland eyaletine yapılan tıbbi malzeme yardımlarına değindi.

TİM ve TASC'ın 20 Temmuz'da Maryland eyaletine 100 bin maske ile bin tıbbi tulum gönderdiğine vurgu yapan Trone, TASC Eş Başkanı Günay Evinç ve TİM Başkanı İsmail Gülle'ye teşekkür etti.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı

Türk toplumunun desteği bizi sevindirdi

Trone, "Türk Amerikalıların Maryland sakinlerine olan cömert desteklerinden dolayı minnettarım. Sağlık çalışanlarımız, bu salgın sürecinde ön saflarda kahramanca savaşırken, Türk toplumundan böyle bir destek görmekten dolayı sevinçliyim. TASC'ın söylediği gibi; 'Kovid'de negatif, hayatta pozitif ol'." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:58 Türkiye'den ABD'ye dev yardım: 500 bin cerrahi maske ve medikal ürün bugün yola çıktı Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmaya devam eden Türkiye, bu kez de ABD'nin yardım çağrısını geri çevirmedi. Uçağa yüklenen yardım malzemeleri bugün yola çıkacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ABD'ye 500 bin cerrahi maske ve medikal ürün göndereceğini söylemişti. BiP'te paylaş

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Ne olmuştu?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında Maryland eyaletine 100 bin maske göndermişti.

TİM adına gönderilen 74 kutu maske, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith'e teslim edilmişti.

Yardıma ilişkin açıklama yapan TİM Başkanı Gülle ise, Türkiye'nin, dünyanın dört bir köşesine gerçekleştirdiği tıbbi malzeme desteğiyle önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini aktarmıştı.