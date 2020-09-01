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Dünya ABDli vekilden Türk kurumlarına koronavirüs yardımı teşekkürü Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi
AMERİKA

ABD'li vekilden Türk kurumlarına koronavirüs yardımı teşekkürü: Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi

ABD'li vekilden Türk kurumlarına koronavirüs yardımı teşekkürü: Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi

ABD Temsilciler Meclisi Vekili David Trone, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne (TASC) teşekkür etti. Trone konuşmasında "Türk Amerikalıların Maryland sakinlerine olan cömert desteklerinden dolayı minnettarım. Sağlık çalışanlarımız, bu salgın sürecinde ön saflarda kahramanca savaşırken, Türk toplumundan böyle bir destek görmekten dolayı sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
David Trone
David Trone

Maryland Eyaleti Demokrat Vekili Trone, ABD Kongresinde telekonferans üzerinden konuşma yaparak Türkiye'den Maryland eyaletine yapılan tıbbi malzeme yardımlarına değindi.

TİM ve TASC'ın 20 Temmuz'da Maryland eyaletine 100 bin maske ile bin tıbbi tulum gönderdiğine vurgu yapan Trone, TASC Eş Başkanı Günay Evinç ve TİM Başkanı İsmail Gülle'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı

Türk toplumunun desteği bizi sevindirdi

Trone, "Türk Amerikalıların Maryland sakinlerine olan cömert desteklerinden dolayı minnettarım. Sağlık çalışanlarımız, bu salgın sürecinde ön saflarda kahramanca savaşırken, Türk toplumundan böyle bir destek görmekten dolayı sevinçliyim. TASC'ın söylediği gibi; 'Kovid'de negatif, hayatta pozitif ol'." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ABD'ye dev yardım: 500 bin cerrahi maske ve medikal ürün bugün yola çıktı
OYNAT 00:58
Türkiye'den ABD'ye dev yardım: 500 bin cerrahi maske ve medikal ürün bugün yola çıktı
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmaya devam eden Türkiye, bu kez de ABD'nin yardım çağrısını geri çevirmedi. Uçağa yüklenen yardım malzemeleri bugün yola çıkacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ABD'ye 500 bin cerrahi maske ve medikal ürün göndereceğini söylemişti.


Ne olmuştu?

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında Maryland eyaletine 100 bin maske göndermişti.
  • TİM adına gönderilen 74 kutu maske, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith'e teslim edilmişti.
  • Yardıma ilişkin açıklama yapan TİM Başkanı Gülle ise, Türkiye'nin, dünyanın dört bir köşesine gerçekleştirdiği tıbbi malzeme desteğiyle önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini aktarmıştı.

Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
OYNAT 00:49
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi. Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.
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