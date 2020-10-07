ABD'nin adaleti: George Floyd’u öldüren polis tahliye edildi

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd’un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights’ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu.

OYNAT 00:58 George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.

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Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.