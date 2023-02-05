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ABD’nin ‘balonu’ vurmasının ardından Çin’den açıklama
ABD’nin savaş uçağıyla Atlantik Okyanusu üzerindeki hava aracını etkisiz hale getirmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Bakanlık, aracın rotadan çıktığı ve sivil bir araç olduğu konusunda ABD’nin defalarca bilgilendirildiğini aktardı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD savaş uçağıyla vurulan aracın bir sivil araç olduğunu, batı rüzgarlarının etkisiyle planlanan rotasından çıktığını belirtti.
Bakanlık, söz konusu hava aracının meteorolojik amaçlar için kullanıldığını, ABD’nin güç kullanmasının uluslararası uygulamalara aykırı olduğunu söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin hava aracını vurarak aşırı tepki gösterdiğini ve bunun uluslararası uygulamaların ciddi ihlali olduğunu aktardı.
Ayrıca Çin'in ilgili şirketin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağı ve gerekirse karşılık verme hakkını saklı tutacağı ifade edildi.