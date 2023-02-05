ABD’nin ‘balonu’ vurmasının ardından Çin’den açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, ABD semalarında görülmesi üzerine dün ABD tarafından düşürülen Çin’e ait istihbarat balonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, "Çin balonuyla ilgili bilgi aldığımda, Pentagon’a çarşamba günü mümkün olan en kısa sürede balonu düşürmesi talimatını verdim" dedi. Biden, "Çin balonuyla ilgili bilgi aldığımda, Pentagon’a çarşamba günü mümkün olan en kısa sürede balonu düşürmesi talimatını verdim" dedi.