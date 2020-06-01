Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDnin başı hem virüs hem de protestolarla dertte Göstericiler koronavirüsü daha hızlı yayabilir
AMERİKA

ABD'nin başı hem virüs hem de protestolarla dertte: Göstericiler koronavirüsü daha hızlı yayabilir!

Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu ölüm sayısı ise 100 bini geçen ABD'de 6 gün önce patlak veren protestoların virüsün yayılmasını hızlandırmasından endişe ediliyor. Minnesota Valisi Tim Walz "Hızlı yayılmadan endişeliyim.Covid-19'da ani bir artış göreceğiz. Bu kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'de protestolar 30'dan fazla şehre yayıldı.
ABD'de protestolar 30'dan fazla şehre yayıldı.

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından başlayan gösteriler birçok eyalete yayıldı. New York, Washington, Chicago ve Manhattan gibi bölgelerde sokağa dökülen binlerce kişi protestolara katılıyor.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısında dünyada birinci sırada olan ABD'de protestocular ile virüsün daha da hızlı yayılmasından korkuluyor. Ülkedeki yetkililer salgının farklı eyaletlerde önüne geçilemeyecek bir hızla yayılmasından endişe ediyor.

John Hopkins verilerine göre sadece Pazar günü vakalar 20 bin arttı. Pazartesi sabahı itibariyle ülkede bir milyon 790 bin vaka bulunuyor. Ölüm sayısı ise 104 bin 383.

'Ani artış göreceğiz bu kaçınılmaz'

Minnesota Valisi Tim Walz "Hızlı yayılmadan endişeliyim. Covid-19'da ani bir artış göreceğiz. Bu kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

New York valisi Andrew Cuomo ise "Protesto hakkına sahipsiniz ancak insanlara hastalık bulaştırma hakkına sahip değilsiniz" diyerek tepkisi ve endişesini dile getirdi.

Dr. Scott Gottlie ise bir araya gelen yüzlerce kişinin büyük bir risk oluşturduğunu söyleyerek "Son haftalarda yaşananlardan sonra burada daha fazla sorunla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

Protestolar yayılıyor: Londra, Berlin ve Toronto'da yüz binler sokağa çıktı
DÜNYA
Protestolar yayılıyor: Londra, Berlin ve Toronto'da yüz binler sokağa çıktı

ABD'de yağma sürüyor: Lüks mağazalarda eşya kalmadı!
DÜNYA
ABD'de yağma sürüyor: Lüks mağazalarda eşya kalmadı!

ABD basını: Trump protestolar sırasında sığınağa götürüldü
DÜNYA
ABD basını: Trump protestolar sırasında sığınağa götürüldü
Abone Ol Google News
İlk adım

İlk adım

​Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata.
Terör bumerang gibi

Terör bumerang gibi

​PKK'nın ortağı, ABD'yi vuruyor.
Dörtlü destek paketi

Dörtlü destek paketi

​Kamu bankaları kredi paketleriyle vatandaşa destek verecek.
Trump geri adım atmıyor

Trump geri adım atmıyor

Olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdi.
THY'den özel sefer

THY'den özel sefer

​ABD'deki Türkler için tahliye uçuşu.
FETÖ'nün<br>kuluçka merkezi

FETÖ'nün
kuluçka merkezi

Kemal Özer, dershanelerin işlevine dikkat çekti.
Yeniden tezgahlanıyor

Yeniden tezgahlanıyor

​Nedim Şener'den bomba açıklamalar.
FETÖ dosyası açıldı

FETÖ dosyası açıldı

Bilinmeyenler TVNET özel yayınında konuşuldu.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

Ülke ülke bütün sayılar açıklandı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Seçimler 2023'te

Seçimler 2023'te

​Bahçeli'den erken seçim açıklaması.
Öngörülen seviyede

Öngörülen seviyede

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Yüzde 50 sınırı kalktı

Yüzde 50 sınırı kalktı

​Şehirler arası ulaşımı kapsamıyor.
Acılı baba konuştu

Acılı baba konuştu

'Kürtçe müzik' provokasyonu deşifre oldu.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Virüs daha hızlı yayılacak!

Virüs daha hızlı yayılacak!

​ABD'de korkulu bekleyiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.