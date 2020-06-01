ABD'nin başı hem virüs hem de protestolarla dertte: Göstericiler koronavirüsü daha hızlı yayabilir!

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından başlayan gösteriler birçok eyalete yayıldı. New York, Washington, Chicago ve Manhattan gibi bölgelerde sokağa dökülen binlerce kişi protestolara katılıyor.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısında dünyada birinci sırada olan ABD'de protestocular ile virüsün daha da hızlı yayılmasından korkuluyor. Ülkedeki yetkililer salgının farklı eyaletlerde önüne geçilemeyecek bir hızla yayılmasından endişe ediyor.

John Hopkins verilerine göre sadece Pazar günü vakalar 20 bin arttı. Pazartesi sabahı itibariyle ülkede bir milyon 790 bin vaka bulunuyor. Ölüm sayısı ise 104 bin 383.

'Ani artış göreceğiz bu kaçınılmaz'

Minnesota Valisi Tim Walz "Hızlı yayılmadan endişeliyim. Covid-19'da ani bir artış göreceğiz. Bu kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

New York valisi Andrew Cuomo ise "Protesto hakkına sahipsiniz ancak insanlara hastalık bulaştırma hakkına sahip değilsiniz" diyerek tepkisi ve endişesini dile getirdi.

Dr. Scott Gottlie ise bir araya gelen yüzlerce kişinin büyük bir risk oluşturduğunu söyleyerek "Son haftalarda yaşananlardan sonra burada daha fazla sorunla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

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