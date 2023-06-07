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Dünya

ABD'nin başı uyuşturucuyla dertte: Sokaklar bağımlıların yuvası oldu

ABD'de artan uyuşturucu kullanımına son dönemde fentanil ve metamfetamin isimli maddeler eklenmesiyle sokaklar bağımlılarla doldu. Adeta bir zombi gibi dolaşan bağımlılar görenleri ürkütüyor.

17:22 . 7/06/2023 Çarşamba
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ABD'de aşırı doz sebebiyle sokaklarda ölümler yaşanırken yıllık toplam vefat sayısının 300 bini bulduğu belirtiliyor.

ABD'de aşırı doz sebebiyle sokaklarda ölümler yaşanırken yıllık toplam vefat sayısının 300 bini bulduğu belirtiliyor.

ABD'de, uyuşturucu bağımlılığı günden güne artıyor. Daha önce eroin, esrar, kokain gibi maddelerle mücadele eden ABD'li ekiplerin başı bu sefer de fentanil ve metamfetamin ile dertte. Öyle ki fentanil ve metamfetamin bağımlılığı var olan sorunu iyice artırdı.

Uyuşturucunun bitirdiği hayatlar: Sokaklarda zombi gibi dolaşıyor

Adı geçen uyuşturucu maddeleri kullananlar sokaklarda adeta zombi gibi dolaşıyor. Son olarak ABD’de sokaklarındaki bağımlılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adı geçen uyuşturucu maddeleri kullananlar sokaklarda adeta zombi gibi dolaşıyor. Son olarak ABD’de sokaklarındaki bağımlılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Devletten yoksun bir sistemin yarattığı boşlukla oradan oraya savrulan bağımlılar, sokaklarda yatıp kalkıyor.

"Amerikan rüyası bu mu?"

ABD'nin öteki yüzünü ortaya koyan görüntüler, bağımlıların içler acısı halini izleyenlere, "Amerikan rüyası bu mu?" dedirtiyor. Sadece fentanil bağımlılığı nedeniyle bile yılda 500 Amerikalı hayatını kaybederken, metamfetamin bağımlılığında sayı daha fazla.

Yıllık vefat sayısı 300 bine kadar çıkıyor

Aşırı doz sebebiyle sokaklarda ölümler yaşanırken yıllık toplam vefat sayısının 300 bini bulduğu belirtiliyor. New York, Philadelphia ve Kaliforniya eyaletlerinin ara sokakları bağımlıların merkezi haline gelirken, yetkililerin herhangi bir adım atmayışı bu bölgelerde yaşayan insanları korkutuyor. Aşırı doz sebebiyle sokaklarda ölümler yaşanırken yıllık toplam vefat sayısının 300 bini bulduğu belirtiliyor.

New York, Philadelphia ve Kaliforniya eyaletlerinin ara sokakları bağımlıların merkezi haline gelirken, yetkililerin herhangi bir adım atmayışı bu bölgelerde yaşayan insanları korkutuyor.



#ABD
#New York
#Philadelphia
37 dakika önce
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