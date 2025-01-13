ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlar binlerce yapıyı kül ederken, sigorta sektöründeki derinleşen krizi gözler önüne serdi.





Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şimdiye kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.





California'da yangınlarda hasar gören veya kullanılamaz hale gelen 12 binden fazla yapının milyonlarca dolarlık mülkler olduğu dikkate alındığında, yangınlar kaynaklı ekonomik kaybın da 150 milyar doları bulabileceği tahmin edildi.





ABD'nin en zengin bölgesi California sigorta kriziyle boğuşuyor Dünya / Amerika





Yangının ekonomik boyutu dikkatleri sigorta şirketlerine çekerken, uzmanlar sigorta şirketlerinin bu yangınların yol açtığı kayıpları karşılamakta zorlanabileceğini belirtti.





Ülkenin en kalabalık eyaleti California'da, iklim değişikliğinin orman yangınlarını, selleri ve fırtınaları daha yaygın ve maliyetli hale getirmesi, yüksek riskli bölgelerdeki ev sahiplerinin sigorta poliçesi edinmesini veya bunları karşılamasını zorlaştırmıştı.





Riskli bölgelerde yeni poliçe düzenleme oranlarının azalması ya da mevcut poliçeleri yenilenmemesi nedeniyle sigorta kapsamı dışında kalan bölgelerdeki kayıpların da büyük bir ekonomik yük oluşturduğu kaydedildi.









Sigorta şirketlerinin ihmalleri tartışılıyor

Eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan şirketlerin yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri de yangınlar sonrasında kamuoyunda tartışma konusu oldu.





Bölgedeki mülk sahipleri, son aylarda bazı büyük sigorta şirketlerinin etkilenen bölgelerde yangın kapsamından çekildiğini bildirdi.





ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Los Angeles'taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray'da diğer yetkililerle düzenlediği ortak basın toplantısında, birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.





Ülke basınında yer alan haberlerde, pazar payına göre en büyük 12 sigorta şirketinden 7'sinin eyalette yeni poliçe düzenlemeyi durdurduğu veya kısıtladığı ileri sürüldü.





Yangınlar başlamadan önce California'daki 7 evden 1'inin asgari yangın sigortası sağlayan plana dahil olduğu belirtilirken, bir sigorta şirketinin "uzun vadede sürdürülebilirliğini" sağlamak amacıyla on binlerce müşterinin sigortasını iptal ettiği kaydedildi.





ABD'nin en zengin bölgesi California sigorta kriziyle boğuşuyor Dünya / Amerika





Eyaletin en büyük konut sigortacılarından State Farm General, geçen yıl mart ayında, 30 bin ev sahibi için sigorta yenilemeyeceğini duyurdu.





Chubb ve iştirakleri ile Allstate de yüksek yangın riski taşıyan bölgelerde yüksek değerli evler için yeni poliçe düzenlemeyi durduran sigorta şirketleri arasında yer aldı.





Yangınlardan önce sigorta şirketlerinin konut sigortalarını yenilememesi, bölgede birçok yangın mağdurunu kayıplarını karşılayacak sigorta güvencesinden mahrum bıraktı.





State Farm General'dan yangınlara ilişkin hafta sonu yapılan açıklamada, 10 Ocak itibarıyla yaklaşık 4 bin 400 ev ve araç sigortası talebinin işleme konulmaya ve milyonlarca doların müşterilere geri ödenmeye başlandığı aktarıldı. Açıklamada, şirketin "California'daki sigorta piyasasının karmaşık yapısına" rağmen devlet yetkilileriyle işbirliği yaparak sigorta erişimini artırmaya çalıştığı ifade edildi.





Yüksek emlak fiyatları ve belirsiz bir sigorta ortamına sahip, felaketlere meyilli eyaletteki büyük mülk hasarının gelecekte sigorta poliçelerine erişimi daha zor hale getirebileceği tahmin ediliyor.









ABD tarihinin en maliyetli yangını olabilir

Yangınlar Los Angeles'ı kasıp kavurmaya devam ederken, geride bıraktığı hasar, can kaybı, iş kesintileri ve diğer ekonomik etkileri dahil olmak üzere felaketin boyutu da netlik kazanıyor.





Mali bilançoyu kesin olarak hesaplamak için henüz çok erken olsa da bölgede devam eden yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerliyor.





ABD'nin en zengin bölgesi California sigorta kriziyle boğuşuyor Dünya / Amerika





Yangınların henüz tam olarak kontrol altına alınamaması nedeniyle yol açtığı hasar ile kaybın boyutu da her geçen gün artıyor.





Analistler, yangınlardan kaynaklanan toplam ekonomik kaybın milyarlarca doları bulacağını öngörürken, yangınların sürmesi nedeniyle ekonomik kayıplara ilişkin tahminler yukarı yönlü revize ediliyor.









Yangınların maliyetine ilişkin tahminler 150 milyar dolara yükseltildi

Son olarak dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Los Angeles'taki yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminlerini artırdı.





Buna göre, Los Angeles bölgesinde etkili olmaya devam eden yangınlar nedeniyle toplam hasar ve ekonomik kaybın 135 milyar dolar ile 150 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.





AccuWeather, geçen hafta paylaştığı öncü tahminlerinde, yangınların maliyetinin 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini öngörmüştü.





AccuWeather Baş Meteoroloji Uzmanı Jonathan Porter da orman yangını felaketinin yol açacağı toplam hasar ve ekonomik kaybın California eyaletinin yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) neredeyse yüzde 4'üne ulaşabileceğini belirtti.





Yangınların neden olduğu zararın kapsamlı bir değerlendirmesini içeren tahminlerin, binlerce ev ve iş yerinin yıkımını, altyapı ve hizmetlerde meydana gelen zararları, 100 binden fazla kişinin tahliye maliyetlerini, evleri yıkılanların yeniden inşa veya başka bir yere yerleşim masraflarını, temizlik ve toparlanma giderlerini, acil barınma ihtiyaçlarını ve yangında kalanların sağlık masraflarını kapsadığı kaydedildi.









Sigortalı kaybın 20 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor

Los Angeles'taki yangınların bölgede zarar gören mülklerin yüksek değerleri nedeniyle sigorta sektörü için de önemli kayıplara neden olması bekleniyor.





JPMorgan'un analizine göre yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor ve bu rakamın yangınların kontrol altına alınmaması halinde daha da artabileceği belirtiliyor.





Söz konusu tahmin, ülke tarihindeki en maliyetli yangın olan 2018'deki Camp yangınından kaynaklanan yaklaşık 10 milyar dolarlık sigortalı kaybın üzerinde bulunuyor.





ABD'nin en zengin bölgesi California sigorta kriziyle boğuşuyor Dünya / Amerika





Wells Fargo da sigortalı kayıplara ilişkin benzer bir tahminde bulunurken, toplam ekonomik kaybın 60 milyar doların çok üzerinde olabileceğini öngörüyor.





Kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS'in analizine göre ise ilk tahminler doğrultusunda yangınlardan etkilenen mülklerin nihai sayısına bağlı olarak toplam sigortalı zararın 8 milyar doları aşacağına işaret ediliyor.









⁠Biden, yangınlarından kaynaklanan masrafların tamamını 6 ay karşılayacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada, Los Angeles'taki yangınların neden olduğu tüm masrafların tamamını 6 ay boyunca karşılayacaklarını duyurmuştu.





Yangınlarla mücadele konusunda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Biden, bu kapsamda felaketin neden olduğu masrafları karşılama oranını federal yönetim olarak yüzde 100'e çıkardıklarını kaydetmişti.





Biden, "Bugün, federal hükümetin 180 gün boyunca (yangından dolayı ortaya çıkan) maliyetlerin yüzde 100'ünü karşılayacağını açıklıyorum. Enkaz ve tehlikeli malzemelerin kaldırılması, geçici barınaklar, ilk müdahale ekipleri, ödenecek maaşlar ve diğer önlemlerin masrafları karşılanacak" ifadelerini kullanmıştı.









Yangın sigorta şirketlerinin hisselerini de vurdu

Yalnızca finansal olarak değil aynı zamanda itibar açısından da zorlu bir süreçle karşı karşıya kalan sigorta şirketlerinin hisselerinde geçen hafta kaydedilen düşüş dikkati çekti.





Yangınlarda sigortalı zararlar açısından en fazla risk altında olan sigorta şirketlerinden Allstate, Chubb ve Travelers'ın hisselerindeki düşüş öne çıktı.





ABD'nin büyük sigorta şirketlerinden Travelers'ın hisseleri cuma günü yüzde 4,3, Chubb'ın hisseleri yüzde 3,4 ve Allstate'in hisseleri yüzde 5,6 değer kaybetti.





Ayrıca, American International Group'un hisseleri yüzde 1,3 ve Mercury General'ın hisseleri yaklaşık yüzde 20 düştü.



