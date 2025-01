ABD Los Angeles yangınında çaresiz

ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden yangınlarda eyalet ve merkezi yönetim çaresizliği yaşıyor. Can kaybı her geçen gün artarken on binlerce kişi için daha tahliye emri yayınlandı. Savaş alanını andıran yangın bölgesine müdahale için bir süredir siyasi gerilim yaşanan Kanada ve Meksika'dan yetkin itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.