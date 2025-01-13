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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Tarım tek başına 2002 ihracatını solladı
Son 22 yılda 10 kat artan tarım ihracatı, 2024'te 36,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 2002’de Türkiye'nin toplam ihracatı 36 milyar dolar iken, tarım sektörü geçtiğimiz yıl bu rakamı tek başına geride bıraktı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Tarımın bu yılki hedefi 38 milyar dolar" dedi.
ABD Los Angeles yangınında çaresiz
ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden yangınlarda eyalet ve merkezi yönetim çaresizliği yaşıyor. Can kaybı her geçen gün artarken on binlerce kişi için daha tahliye emri yayınlandı. Savaş alanını andıran yangın bölgesine müdahale için bir süredir siyasi gerilim yaşanan Kanada ve Meksika'dan yetkin itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.
Rakip tanımıyor
Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir’i mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper’in 2 golü ile galibiyete uzandı. Piatek’in golü ise Başakşehir’e yetmedi. Aslan, takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 11’e yükseltti ve namağlup unvanını korudu