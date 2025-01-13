Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
ABD Los Angeles yangınında çaresiz

ABD Los Angeles yangınında çaresiz

04:0013/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Tarım tek başına 2002 ihracatını solladı

Son 22 yılda 10 kat artan tarım ihracatı, 2024'te 36,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 2002’de Türkiye'nin toplam ihracatı 36 milyar dolar iken, tarım sektörü geçtiğimiz yıl bu rakamı tek başına geride bıraktı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Tarımın bu yılki hedefi 38 milyar dolar" dedi.


ABD Los Angeles yangınında çaresiz

ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden yangınlarda eyalet ve merkezi yönetim çaresizliği yaşıyor. Can kaybı her geçen gün artarken on binlerce kişi için daha tahliye emri yayınlandı. Savaş alanını andıran yangın bölgesine müdahale için bir süredir siyasi gerilim yaşanan Kanada ve Meksika'dan yetkin itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.


Rakip tanımıyor

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir’i mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper’in 2 golü ile galibiyete uzandı. Piatek’in golü ise Başakşehir’e yetmedi. Aslan, takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 11’e yükseltti ve namağlup unvanını korudu


#Manşet
#Gazete
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar? Tahminler, artışlar ve ödeme detayları