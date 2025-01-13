Meksika ve Kanada yardım gönderdi: ABD Los Angeles yangınında çaresiz

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir haftaya yakın süredir devam eden yangınlar, art arda gelen skandallar, yetersiz söndürme çalışmaları ve olumsuz hava şartları nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Beş farklı noktada devam eden şehir tarihinin en büyük yangınlarında can kaybı 16'ya yükselirken, 13 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yayınlanan yeni tahliye emirleriyle 180 bin kişinin daha evlerinden çıkması emri verildi. Bölge itfaiyesinin komşu eyaletlerden gelen yardıma rağmen yetersiz kalmasıyla ABD'nin kuzey ve güney komşuları Kanada ve Meksika'dan ekipler bölgeye ulaştı. Ekiplerin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın günlerdir hedefe koyduğu ve eyalet olarak nitelendirdiği ülkelerden yardım gelmesi bir ironi olarak değerlendirildi.

YANGIN UÇAKLARI VE TECRÜBELİ EKİP

Su rezervlerinin azlığı, düşük basınç gibi nedenlerle yangına müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen Los Angeles itfaiyesinin yardımına Kanada ve Meksika yetişti. ABD'ye komşu iki ülkeden yangın söndürme uçakları, itfaiye ekipleri ve yetkin yangınla mücadele teknisyenlerini yangın bölgesine yönlendirdi. Kanada'nın orman yangınlarıyla mücadelede tecrübeli itfaiyecileri Los Angeles'a gönderdiği belirtildi. Kanada'dan en az 3 yangın söndürme uçağı bölgeye ulaştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "ABD ve Kanada'nın iki komşudan daha fazlası birer dost olduğunun" göstergesi olduğunu belirtti. Meksika Devlet Başkanı Claudie Sheinbaun da "Biz cömerlik ve dayanışma ülkesiyiz" mesajını paylaştı.

TEKSAS'TAN YARDIM

Los Angeles, son seçimlerde Demokrat Parti'nin en fazla oy aldığı eyalet olan Kaliforniya'ya bağlı. Kaliforniya'nın Demokrat Partili Valisi Gavin Newsom'un başta ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı milyarder Elon Musk ile yoğun tartışmaya girdiği biliniyor. Yine Cumhuriyetçi eyaletlerle de benzer bir siyasi atışmanın yaşandığı biliniyor. Bu ayrışmaya karşın Teksas ve diğer Cumhuriyetçi eyaletlerden de Los Angeles'a itfaiye ekipleri gönderildi. Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, eyaletten ilk müdahale ekiplerinin Los Angeles'a gönderildiğini belirtti. California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi de cuma günü itibarıyla yaklaşık bin mahkumun yangınları söndürmek için çalıştığını söyledi.

GENİŞ HENDEKLER AÇILDI

Adeta bir savaş alanını andıran bölgede alevleri kontrol altına almak amacıyla kömürleşmiş arazide geniş hendekler kazılıyor. Altadena'da bölgesinde, itfaiye ekipleri yanan arabaların ve erimiş inşaat demirleri gibi engellerle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler doğuya doğru genişlerken, Palisades yangını, ABD'nin en önde gelen üniversitelerinden University of California Los Angeles (UCLA) kampüsüne yaklaştı, Mandeville Kanyonu, Brentwood ve Encino mahalleleri için tahliye emri verildi.

SADECE YÜZDE 11'İ KONTROL ALTINDA

Palisades yangını şimdiye kadar çıkanların en büyüğü olup, 22 bin 660 dönümlük araziyi yakıp kül ederken, 5 bin 316'dan fazla yapıyı da yok etti. Los Angeles İtfaiye Departmanı'na göre itfaiyeciler yangının sadece yüzde 11'ini kontrol altına alabildi. Yine Eaton yangın bölgesinin sadece yüzde 27'si kontrol altına alınabilirken, Kenneth, Lidia ve Hurst'te alevlerle mücadelede durumun daha iyi olduğu belirtildi.

YAĞMACILAR İTFAİYECİ GİBİ GİYİNİYOR

Yağma olaylarının önlenmesi amacıyla en çok etkilenen bölgelerde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yağmacıların ise itfaiye kıyafeti giydiği belirtildi. Los Angeles'ta, şu ana kadar 25 kişinin yağmalama suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

En kötü felaketlerden biri

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Los Angeles yönetimini eleştirdi. Trump, "Yangınlar Los Angeles'ta hala devam ediyor. Beceriksiz politikacılar onları nasıl söndüreceklerini bilmiyorlar. Binlerce muhteşem ev gitti ve çok daha fazlası yakında yok olacak. Her yerde ölüm var. Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları söndüremiyorlar. Onların sorunu ne?" ifadelerini paylaştı.

ZENGİN MAHALLELERE KİMYASALLI KORUMA

İtfaiyecilerin, yangının yayılmasını önlemek amacıyla Palisades bölgesinin üzerine parlak pembe renkli yangın geciktirici kimyasallar sıktıkları görüldü. Yangın battaniyesi görevi gören köpüklü kimyasal, yangının yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek tuz ve gübrelerden oluşuyor. Kimyasalın gelir seviyesi yüksek mahallelerde kullanıldığı iddiası ise tepkiye sebep oldu. Günlerdir devam eden yangınlarda şu ana kadar 12 binden fazla ev ve yapıyı yok ederken, tedbir amacıyla binlerce kişi tahliye edildi, yüzlerce ev de boşaltıldı.











