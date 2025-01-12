Yangını ihmaller zinciri körükledi

ABD'nin Kalifornia eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşsa da 5 ayrı noktada devam ediyor. 11 kişinin can verdiği olayda itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almada yetersiz kalırken, ABD basını, felaketin neden bu denli büyüdüğünü açıklayan raporlar yayınladı. Wall Street Journal (WSJ) Gazetesinin haberine göre, Los Angeles Su ve Elektrik Departmanı, ekipmanlarının yangın çıkarmasını önlemeye yönelik güvenlik protokolünü uygulamaya koymadı. Fox News ise Vali Gavin Newsom’ın yangın bölgesi olarak kabul gören Kaliforniya’da, olaydan birkaç ay önce yangınla mücadele bütçesinden 100 milyon kesinti yaptığını yazdı. Felaketin sürdüğü Tustin kentinde bir ordu deposu soyulurken, ulusla muhafızların denetiminde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ELEKTRİKLER KESİLMEDİ ALEVLER YAYILDI

WSJ’de yer alan habere göre LADWP, şiddetli rüzgarlarda elektrik hatlarından kıvılcım çıkma riskini azaltmak için sistemini kapatmaya yönelik bir plan uygulamadı. Kaliforniya’daki diğer kamu hizmeti kurumları ise yangın riski yüksek olduğunda bu planı periyodik olarak uyguluyor. Kaliforniya ve başka yerlerdeki geçmiş yangınlarda olduğu gibi elektrik hatlarının bu yangınlarda da rol oynadığı düşünülüyor.

YANGINLA MÜCADELE BÜTÇESİNE 100 MİLYON $ KESİK

Yangınlarla mücadelede 2 bine yakın itfaiye personeli, ulusal muhafızlar, özel izin verilmiş bin mahkum ve yerel halk aktif rol oynasa da yıkımın önüne geçemiyor. Fox News’un haberine göre Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, olaydan aylar önce yangın bütçesini 100 milyon dolar azalttı. Bunun yanı sıra orman yangını ile mücadelede eden çok sayıda eyalet koruma kuruluşundan 28 milyon dolar kesildi. Ev güçlendirme çalışmalarından 12 milyon dolar, yangınları izleme ve araştırma harcamalarından 8 milyon dolar kesinti yapıldı. Kurumlar arası orman veri merkezi için ayrılan fondan 3 milyon dolar kesildi.

ORDU DEPOSU SOYULDU

Yangınlarla mücadele sırasında güvenlik zafiyetleri de baş gösterdi. Tustin kentinde bulunan bir askeri depoda çok sayıda askeri teçhizat çalındı. Tustin Polis Departmanı’nın açıklamasına göre, kimliği belirsiz şüpheliler 8 Ocak akşamı saat 20:00 ile 23:30 arasında depoya girdi. Polis, izinsiz giriş yapılan depoda kilitlerin söküldüğünü ve teçhizatın bulunduğu dolaplara zarar verildiğini belirtti. Yetkililer depodan üç adet zırhlı Humvee askeri aracı sekiz makineli tüfek, tıbbi ekipmanlar, 40 çift dürbün ve 18 süngü çalındığını raporladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yerel yetkililer, yağmacılık ve kundaklama olaylarının önüne geçme amacıyla tahliye emri yayınlanmayan bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Yapılan açıklamada, belirlenen bölgelerde akşam 18.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkmanın yasak olduğu ifade edildi. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna açıklamasında, "Bu bölgelerde bulunamazsınız. Bulunursanız gözaltına alınırsınız" dedi.

BİLANÇO AĞRLAŞIYOR

Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında bilanço da ağırlaştı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades yangınında 5, Eaton yangınında ise 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanan can kayıplarının sayısı 11’e yükseldi. Yangınlarda 12 bini aşkın yapının kullanılamaz hale geldiğini açıklayan yerel yetkililer, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu ifade etti.

BIDEN: SAVAŞ ALANI GİBİ

ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlara ilişkin verdiği brifingde, "Can kayıpları büyük ihtimalle artacak” dedi. Biden, son 24 saatte bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “Gece boyunca yerel eyalet ve federal itfaiyeciler bazı yangınların yayılmasını kısmen önleyebildi, ancak rüzgarlar önümüzdeki hafta başına kadar bir tehdit olmaya devam edecek” dedi. Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles’ın şu anda kendisine bir “savaş sahnesini” hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi.

PALISADES VE EATON’DA KONTROL DIŞI

Yangının yayılma hızı ile ilgili de güncel veriler paylaşıldı. Palisades’de 21 bin 317 dönüm kül oldu ve alevlerin yüzde 8 kontrol altına alındı. Eaton’da 14 bin 117 dönüm yandı ve alevler kontrolsüz şekilde yayılıyor. Bin 52 dönümün yandığı Kenneth’ta alevlerin yüzde 50’si kontrol altına alındı. Hurst’de 771 dönüm kül olurken, Lidia yangını’da 395 dönüm ve Archer bölgesinde 19 dönüm yandı.







