Kundaklama şüphesiyle iki gözaltı: Zarar 150 milyar dolar

ABD'nin en zengin eyaleti olan Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir etkili olan yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor. NBC News'ün haberine göre, Los Angeles emniyet yetkilileri, yangının yakınlarındaki West Valley bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı. Görgü tanıkları, gözaltına alınan kişinin Batı Hollywood bölgesinde yangın çıkardığını güvenlik güçlerine bildirdi. Ardından polisin kundakçıyı yakalamasına yardımcı oldu. Tutuklanan Los Angeles Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan şahsın kimliği açıklanmazken, diğer olaylarla bağlantısı olabileceği düşünülüyor. Dün de emniyet yetkilileri, dün Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Yangın 3 noktada kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, yetkililer şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yangın alanlarına giremediklerini bu yüzden bilançonun belirlenmesinin birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

Yangınlarda 10 bine yakın ev ve işyeri kullanılamaz hale gelirken, Pasifik Palisades'te 19 bin 978 dönüm, Altadena ve Pasadena'da 13 bin 690 dönüm Kenneth’de 960 dönüm ve Hurst’te 855 dönüm kül oldu. Hava durumu ve etkileri hakkında veri sağlayan özel bir şirket olan AccuWeather, hasar ve ekonomik kayıp tahminini 135 milyar ila 150 milyar dolara yükseltti. Investing.com - JPMorgan (JPM) analistleri, Los Angeles’ta devam eden orman yangınlarının sigorta şirketleri için potansiyel maliyetinin 20 milyar doları aştığını belirtti. Bu rakam, bir gün önce yapılan tahminin iki katına çıktı. Reuters’a konuşan uzmanlar, zararın karşılanmasında güçlük yaşanabileceği, bu yüzden bazı sigorta şirketlerinin iflas edebileceğini belirtti. Yangınlarla mücadele için Los Angeles Şerifi Robert Luna, Kaliforniya eyaletine bağlı 400 ulusal muhafızın görevlendirildiğini bildirdi.