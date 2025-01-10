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Los Angeles'ta McDonald's alevlere teslim oldu: 'Gerçeğe en yakın lezzet'

Los Angeles'ta McDonald's alevlere teslim oldu: 'Gerçeğe en yakın lezzet'

21:2410/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Los Angeles'taki yangında McDonald's küle döndü.
Los Angeles'taki yangında McDonald's küle döndü.

Los Angeles'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları büyük tahribata yol açtı. Altadena'da bir McDonald's şubesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı 'Bebekleri yakan McDonald's yanıyor! Kaçırılmayacak fırsat! Daha önce hiç tatmadığınız lezzetler için bütün McDonald's severleri şubede yemek yemeye davet ediyoruz! Şimdi gerçeğe en yakın lezzet', 'Ateş ve rüzgar bir olmuş, McDonald's'ı boykot ediyor!' gibi yorumlar yaptı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarın kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangınlarda 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.
Hızla ilerleyen orman yangını, 180 bin kişiyi tahliye etmek zorunda bırakırken, yetkililer kötüleşen rüzgarların yangını daha da şiddetlendirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

MCDONALD'S BÖYLE YANDI

Altadena'da bir McDonald's şubesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ağaçlar devrildi, yollar kapandı. Birçok bina ve hastane zarar gördü. Rüzgar nedeniyle hastane sedyeleri sokaklarda yuvarlandı.
Altadena ve Pasifik Palisades'de binlerce ev tamamen yok oldu. Yangın, şehrin gördüğü en kötü felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

'Gazze'de çocukları diri diri yakan İsrail askerlerini besleyen McDonald'ıs Los Angeles'taki bir şubesi böyle yandı.'

'Bebekleri yakan McDonald's yanıyor! Kaçırılmayacak fırsat! Daha önce hiç tatmadığınız lezzetler için bütün McDonald's severleri şubede yemek yemeye davet ediyoruz! Şimdi gerçeğe en yakın lezzet'

'Ateş ve rüzgar bir olmuş, McDonald's'ı boykot ediyor!'

'Dünya ana mesajını gönderiyor'



#McDonald's
#Los Angeles
#ABD
#Yangın
#İsrail

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