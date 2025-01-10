ABD aciz: Kaliforniya yanıyor

Dünyanın en gelişmiş ülkesi ABD, yangın kıskacında! Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle en az 4 bin hektarlık alan kül oldu, 5 kişi hayatını kaybetti. ABD’nin ünlü isimlerinin yaşadığı Hollywood’u da etkileyen yangınlar nedeniyle 180 bin kişi için tahliye emri verildi. 1 milyon konut ve iş yerine elektrik verilemezken, yetkililer olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Alevlerin oto yollara sıçramasıyla insanlar araçlarını geride bırakıp yaya olarak bölgeden kaçtı.





160 KM/S RÜZGAR

Los Angeles'ta başlayan yangın Santa Ana rüzgarları olarak adlandırılan, mevsimsel, kuru ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. 160 kilometre hıza ulaşan rüzgar sonucu, yangın hızla yayıldı. En az altı bölgede yangınların devam ettiği ve Hollywood Tepeleri'ni de etkilediği belirtiliyor. Okullar geçici süreyle kapandı.





6 BÖLGEDE YAYILIYOR

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Bakanlığı'na göre alevler 6 bölgede kontrol edilemiyor. Palisades’te 15 bin 832, Eaton’da 10 bin 600 dönüm kül olurken en ufak kontrol sağlanamadı. Hurst’te 855 dönüm yanarken, alevlerim yüzde 10'u kontrol altına alındı. Lidia’da 348 ve Sunset’te 60 dönüm alan alevlere teslim oldu. Binlerce ev kül oldu.





YETERSİZ MÜDAHALE TEPKİSİ: 3'ÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ GİBİYİZ

Los Angeles'taki yangınlara havadan yalnızca 6 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi, karadan ise seferber edilen bin 400 itfaiye erinin yangına bir yerden sonra küçük su çantalarıyla müdahale etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yangın söndürme çalışmaları sürerken bazı bölgelerde tanklardaki su tükendi. Los Angeles Bölge İtfaiye Şefi Anthony Marrone, yangınlarla başa çıkabilecek kapasitede olmadıklarını belirtti. Yangında evleri zarar gören Hollywood ünlüleri ve milyarderler duruma ateş püskürdü. Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için de yarışan milyarder Rick Caruso "Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3'üncü dünya ülkesi gibi" ifadelerini kullandı.





BELEDİYE İTFAİYE BÜTÇESİNİ KESMİŞ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın, yanan bir evin önünde CNN'e verdiği röportajda, lakayıt tavırları tepki topladı. Kaliforniya yönetiminin konuya ilişkin atacağı adıma değinmeyen Newsom'ın arkasındaki yangına rağmen elleri cebinde ve rahat bir üslupla konuşması dikkati çekti. Los Angeles Belediyesinin ise itfaiye bütçesinde kesinti yaptığı belirlendi. Belediyenin itfaiye departmanının bütçesinde Temmuz 2024'te 17 milyon dolardan fazla kesinti yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Belediye Başkanı Karen Bass'a, Batı Afrika ülkesi Gana'ya yaptığı resmi ziyaretten hemen dönmediği için tepki gösteriliyor.





57 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Yağmacılar da yangın bölgelerine üşüştü. Afetzedelere uyarı yapılırken yağma suçundan en az 20 kişi tutuklandı. Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, yangının maddi bilançosunu açıkladı. Toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olmasının beklendiği kaydedildi.





ÜNLÜLERİN EVLERİ KÜL OLDU

Hollywood’a sıçrayan alevler, ünlülerin konutlarını da küle çevirdi. Adam Brody, Paris Hilton, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, Billy Crystal ve James Woods’un evi küle döndü.





TRUMP FATURAYI BIDEN’A KESTİ

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, orman yangınları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef aldı. Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti. Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." ifadelerini kullandı. Biden da yangın nedeniyle Roma ziyaretini iptal ederken Oscar adaylarının açıklanacağı tören 2 gün ertelendi.





SOYKIRIMI SAVUNAN OYUNCUNUN EVI KÜL OLDU

Gazzeliler için “Ateşkes yok, affetmek yok. Hepsini öldürün” diyen James Woods'un Los Angeles'taki evi kül oldu. Canlı yayın yapan Woods, "Bir gün havuzda yüzüyorsun, ertesi gün hiçbir şeyin yok" diyerek gelişmeyi doğruladı.



