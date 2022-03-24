Dünya ABDnin hamlesine karşılık Rusyada misilleme geldi İstenmeyen kişi listesini sundu
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ABD’nin hamlesine karşılık Rusya'da misilleme geldi: İstenmeyen kişi listesini sundu

New York’taki BM Daimi Temsilciliği’nde çalışan 12 Rus diplomatının sınır dışı edilmesinin ardından harekete geçen Rusya, karşılık olarak ABD’ye nota vererek “İstenmeyen kişi” listesini sundu.

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Haber Merkezi İHA
ABD’nin hamlesine karşılık Rusyada misilleme geldi: İstenmeyen kişi listesini sundu
Foto/arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), New York’taki BM Daimi Temsilciliği’nde çalışan 12 Rus diplomatı sınır dışı etti.

ABD’nin bu kararının ardından Rusya’dan da misilleme gelerek ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomat çağırıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD’li diplomata nota verildiği belirtilerek, “23 Mart’ta ABD’nin Moskova’daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya’nın New York’taki Daimi Temsilciliği’nde görevli diplomatların sınırdışı edilmesine karşılık olarak ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu” denildi.

Açıklamanın sonunda ABD’nin bu gibi düşmanca girişimlerine sert yanıt verileceği belirtildi.

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