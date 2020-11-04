ABD’nin ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar yeniden seçildi

Trump ve Biden taraftarlarının görülmemiş tartışma anı amatör kameraya yansıdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri öncesi olduğu gibi seçim sırasında da tansiyon yüksek. Donald Trump ve Joe Biden taraftarları nerede karşılaşsalar ortaya tehlike ve bir o kadar da ilginç görüntüler çıkıyor. Amatör bir kameraya yansıyan tartışmada siyahi bir Trump taraftarının, karşısındaki Biden destekleyicisi kadınla girdiği ilginç tartışma anı sosyal medyada yüz binlerde tıklanma aldı.