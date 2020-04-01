ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Savaşta değiliz, denizcilerin ölmesine gerek yok

100'den fazla askerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı geminin kaptanı Crozier'in mektubundaki detaylar, California merkezli "The Chronicle" adlı haber sitesinde yer aldı.

Kaptan Crozier, 4 sayfalık mektubunda, sadece az sayıda askerin Guam adasında karaya indirilip hastaneye kaldırıldığını ancak gemideki 5 bin civarındaki askerin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtti.

Crozier, "Savaş gemisinin kendine has sınırlamalarından dolayı bunu (karantina ve sosyal mesafe uygulamaları) yapamıyoruz. Hastalığın personel arasında yayılması hızlanarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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"Savaşta değiliz, denizcilerin ölmesine gerek yok"

Nükleer kapasiteli uçak gemisinin kaptanı, gemideki salgını durdurmak için "mümkün olan en kısa zamanda tüm personelin gemiden indirilip Guam adasında karantina odalarına alınmasını" istedi.

Crozier, mektubunda, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok. Şu anda adım atmazsak en güvendiğimiz unsurumuz olan denizcilerimize olması gerektiği şekilde bakmamış oluruz. Görevdeki bir ABD nükleer uçak gemisinin personelinin çoğunu iki haftalığına karaya indirmek olağanüstü önlem. Ancak bu gerekli bir önlem." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Croizer, ABD uçak gemisindeki durumun daha önce salgının bulaştığı kruvaziyer gemilerinkinden çok daha kötü olabileceğini çünkü gemide bireysel kabin ve odaların bulunmadığını ifade etti.

Karantina olmaksızın testlerin de tek başına çözüm olamayacağını ifade eden Croizer, "Savaş şu anda olası değil, barış zamanı kurallarının uygulanması gerektiğini tavsiye ediyorum." dedi.

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Guam adasında yeterince yatak yok

ABD savaş gemilerinin görevde iken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili, konuyla ilgili CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, mektuptan bugün haberdar olduklarını ve Donanmanın gemideki tüm personelin karaya çıkarılmasına izin verebileceğini ancak Guam adasında yeterince yatak bulunmadığını dile getirdi.

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OYNAT 00:00 ABD'deki bir hastane odasında doktorlar böyle dua etti ABD'deki bir hastane odasında kaydedilen görüntülerde birçok doktor ve sağlık çalışanının 'Sana yalvarıyoruz Ey Tanrım, senin kudretin ışığında bize güç ver. Ölümleri durdurmak için senden ve Yüce İsa'dan sığınacağımız hiçbir şey yok. Bizlere yardım et, hasta olanları iyileştirmen için sana yalvarıyoruz. Sayısız insan evlerinde, dışarıda hastalıktan acı çekerek yapayalnız ölüyor Tanrım' diye haykırarak dua ettikleri görüldü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gündem oldu. BiP'te paylaş

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