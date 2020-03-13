Dünya ABDnin koronavirüs kabusu büyüyor Vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu
AMERİKA

ABD'nin koronavirüs kabusu büyüyor: Vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi. ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29'u acil durum ilan etti.

Haber Merkezi AA
ABD'de vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu.
ABD'de vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Kovid-19 vaka sayısı 1678 oldu.

Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.

29 eyalette 'acil durum' ilan edildi

ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29'u acil durum ilan etti.

  • 33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi.

Louisiana, salgın nedeniyle ABD'de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.

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