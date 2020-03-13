ABD'nin koronavirüs kabusu büyüyor: Vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Okullar kapatıldı ama dersler devam ediyor: Koronavirüs eğitim sistemini dönüştürdü

Dünyanın birçok ülkesinde salgın nedeniyle üniversite ve okullar tatil edildi. Eğitimin aksamaması için çoğu okul, dersleri internet üzerinden yürütüyor. Durumdan memnun olanlar da var okula gitmeyi özleyenler de.



