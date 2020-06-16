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Dünya ABDnin Meksika ve Kanada sınırları 1 ay zaruri olmayan geçişlere kapalı kalacak
AMERİKA

ABD'nin Meksika ve Kanada sınırları 1 ay zaruri olmayan geçişlere kapalı kalacak

ABD'nin Meksika ve Kanada sınırları en az 1 ay daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde "zaruri olmayan geçişlere" kapalı kalacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Kovid-19'un etkili olmaya devam ettiği Kuzey Amerika'da, virüs önlemleri çerçevesinde 20 Mayıs'ta "zaruri olmayan geçişlere" kapatılan ABD-Meksika ve ABD-Kanada sınırlarına ilişkin güncelleme yapıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırların kapatılması kararının normal şartlarda pazar günü sona ereceği anımsatılarak, "Sınırların en az 21 Temmuz'a kadar zaruri olmayan geçişlere kapalı kalmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Sınırların kapalı kalması kararının Amerikan halkının sağlığı için alındığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 salgınının "acil durum" niteliğini koruduğu vurgulandı.

  • Kovid-19 salgının en etkili olduğu ülke konumundaki ABD'de yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi virüse yakalanırken, 118 bin 700'den fazla kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'nin güney komşusu Meksika'da vakalar 150 bini, ölümler 17 bin 500'ü aşarken, kuzey komşusu Kanada'da ise Kovid-19 kaynaklı 99 binden fazla vaka ve 8 binden fazla ölüm görüldü.

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