Dünya ABDnin Minneapolis kentindeki polis şiddeti Los Angelensa sıçradı
AMERİKA

ABD'nin Minneapolis kentindeki polis şiddeti Los Angelens'a sıçradı

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez de Los Angelens'a sıçradı. İki polisin yakaladığı bir siyahiyi darp ettiği görüntüler şiddet olaylarını körükledi.

Haber Merkezi DHA
Siyahi ABD vatandaşının acımasız polis müdahalesiyle ölmesinin ardından, ABD'nin Minneapolis kentinde şiddetli protestolar devam ediyor.
Siyahi ABD vatandaşının acımasız polis müdahalesiyle ölmesinin ardından, ABD'nin Minneapolis kentinde şiddetli protestolar devam ediyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddetine duyulan öfke dinmezken benzer bir olay da Los Angelens'ta yaşandı.

  • Los Angeles kentinde sabah saatlerinde çekilen bir görüntüde, polisin siyahi bir kişiye şiddet kullandığı görüldü. Görüntülerde polis, siyahi zanlıya defalarca yumruk atarken, yanında duran polisin müdahale etmemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

POLİS KARAKOLU ATEŞE VERİLDİ

Siyahi ABD vatandaşının acımasız polis müdahalesiyle ölmesinin ardından, ABD'nin Minneapolis kentinde şiddetli protestolar devam ediyor. Bir polis karakolu ateşe verildi ve dükkanlar yağmalandı. Belediye olağanüstü hal ilan etti ve vali Ulusal Muhafızları ayaklanmanın bastırılması için göreve çağırdı.

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ABD'nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü George Floyd'un ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Minneapolis kentinde bazı yapılar ateşe verildi. Polis ve protestocular arasında çatışma yaşandı.

CNN MUHABİRİNE CANLI YAYINDA GÖZALTI

ABD’nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd’un pazartesi günü polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Polisin siyahi olan Floyd’u boğazına diziyle basarak öldürülmesi, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Kan donduran olayın ardından basın mensupları da kentte gösterileri takip ediyordu. Olaylar sırasında bugün CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi kelepçelenerek gözaltına alındı. Daha sonra CNN International, ifadesi alınan Jimenez ve beraberindeki ekipten Bill Kirkos ile Leonel Mendez’in serbest bırakıldığını duyurdu. Olaydan sonra açıklamalarda bulunan Jimenez, “Her şeyin canlı yayında olması o anlarda beni rahatlatan bir durumdu. Çünkü o an yaşadıklarımı ve orada neler olduğunu tüm ülke anbean gördü” ifadelerini kullandı.

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