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Dünya

ABD'nin Mississippi eyaletinde hortum: 19 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu

13:42 . 25/03/2023 Cumartesi
AA
ABD/Mississippi

ABD/Mississippi

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Eyalet genelinde ilçelerde bir dizi hortum uyarısı yayınlayan Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı (MEMA), Sharkey ve Humphreys ilçelerinde arama kurtarma operasyonlarının sürdüğünü aktardı.


Mississippi Valisi Tate Reeves Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif olduğunu söyledi.


Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yerel saatle 20.50 civarında Silver City ve Rolling Fork'ta hortum rapor edildiğini bildirirken, yetkililer hortumun Tchula'nın kuzeybatısına doğru ilerlediğine işaret etti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.





#ABD
#Mississippi
#Hortum
1 saat önce
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