ABD'nin Mississippi eyaletinde hortum: 23 kişi yaşamını yitirdi

Minnesota Nükleer Santrali'ndeki yetkililer, geçtiğimiz kasım ayında meydana gelen kazada radyoaktif sızıntı olduğunu aylar sonra açıkladı. Şirketin başkanı Chris Clark yaptığı açıklamada, "Bu sızıntı halk veya çevre için bir risk oluşturmasa da, bunu çok ciddiye alıyoruz ve durumu güvenli bir şekilde ele almak için çalışıyoruz." dedi .