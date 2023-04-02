ABD'nin para akıttığı F-35'in motoru hararet yaptı

ABD Silahlı Kuvvetleri, bütün F-35lerin motor güncelleştirmesine tabi tutulacağını açıkladı.

F-35'in kullandığı F135 jet motorlarının, açıklanan rakamlardan daha düşük performansa sahip olduğu belirlendi.

Pratt & Whitney şirketi tarafından üretilen motorun, NATO'dan istenen gereksinimleri karşılayamadığı da ortaya çıktı.

"Bu işi için yeni bir bütçenin onaylanması lazım"

ABD generalleri, Kongre'nin askeri komitesi ile yaptığı görüşmede "Motorlar yetersiz, ancak esastan yapılacak güncellemeler ve geliştirmeler ile tüm sorunlar halledilecek. Bu işi için yeni bir bütçenin onaylanması lazım." dedi.

Komite üyeleri, bu teklifi kabul etti.

Temel sorun motorların soğutucularında

Halihazırda 1 trilyon dolardan fazla bir paraya mal olan F-35 projesinin bu yeni sıkıntısının düzelmesi için asgari 1,5 milyar dolarlık bir harcama yapılması gerekiyor.

Temel sorunun, motorların soğutucularında yer aldığı kaydedildi.

Geliştikçe harareti arttı

Normal şartlarda hararet yapmayan F-35 projesi, zaman içerisinde birkaç kez değişip geliştirilince uçağın daha da ağırlaştığı, bunun da tasarımını farklılaştırdığı vurgulandı.

Hararet yapan motorların, havadaki pilotların hayatını tehlikeye atmaya, bakım masraflarının artmasına ve en önemlisi uçuş süresinin kısalmasına sebep olduğu öğrenildi.

Tamiri 10 yıl sürüyor

Pratt & Whitney şirketi, "Motorları 2030'ların ortasına kadar güncelleyerek sorunu çözeceğiz" vaadinde bulunsa da sorunun çözümünün en az 10 yıl içerisinde çözülebileceği ifade edildi.

İniş takımlarının arızası

Daha önce de F-35'in iniş takımlarındaki aksaklıklar gündem oldu.

En az 10 adet F-35 savaş uçağı, hiçbir çatışmaya girmeden, sadece iniş takımları yüzünden kaza kırıma uğradı.

Yaşanan bu olaylardan sonra birim başına 100 milyon dolara yakın bir maliyeti bulunan F-35 savaş uçakları için "milyonluk hurda" lakabı takıldı.

ABD'nin kıskandığı proje: Kızılelma

Öte yandan savunma sanayi alanında dünyada bir marka olma yolunda ilerleyen Türkiye, ABD ile anlaşmasına rağmen bir türlü F-35’lere kavuşamadı.

Bu sırada onları da kıskandıracak projelere imza attı. Bunlardan biri de yerli insansız savaş uçağı Kızılelma.

Önemli aşamadan geçildi

Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde orta irtifa testini de başarıyla tamamladı.

Projede önemli bir aşamaya geçildi.

2024'ün başında seri üretim başlıyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 2024'ün başında Kızılelma'nın seri üretimine başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bayraktar, “Dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz.” dedi.



