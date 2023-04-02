ABD'nin para akıttığı F-35'in motoru hararet yaptı

F-35
F-35'in kullandığı F135 jet motorlarının, açıklanan rakamlardan daha düşük performansa sahip olduğu belirlendi.
Pratt & Whitney şirketi tarafından üretilen motorun, NATO'dan istenen gereksinimleri karşılayamadığı da ortaya çıktı.
"Bu işi için yeni bir bütçenin onaylanması lazım"
Komite üyeleri, bu teklifi kabul etti.
Temel sorun motorların soğutucularında
Halihazırda 1 trilyon dolardan fazla bir paraya mal olan F-35 projesinin bu yeni sıkıntısının düzelmesi için asgari 1,5 milyar dolarlık bir harcama yapılması gerekiyor.
Temel sorunun, motorların soğutucularında yer aldığı kaydedildi.
Geliştikçe harareti arttı
Normal şartlarda hararet yapmayan F-35 projesi, zaman içerisinde birkaç kez değişip geliştirilince uçağın daha da ağırlaştığı, bunun da tasarımını farklılaştırdığı vurgulandı.
Hararet yapan motorların, havadaki pilotların hayatını tehlikeye atmaya, bakım masraflarının artmasına ve en önemlisi uçuş süresinin kısalmasına sebep olduğu öğrenildi.
Tamiri 10 yıl sürüyor
Pratt & Whitney şirketi, "Motorları 2030'ların ortasına kadar güncelleyerek sorunu çözeceğiz" vaadinde bulunsa da sorunun çözümünün en az 10 yıl içerisinde çözülebileceği ifade edildi.
İniş takımlarının arızası
Daha önce de F-35'in iniş takımlarındaki aksaklıklar gündem oldu.
En az 10 adet F-35 savaş uçağı, hiçbir çatışmaya girmeden, sadece iniş takımları yüzünden kaza kırıma uğradı.
Yaşanan bu olaylardan sonra birim başına 100 milyon dolara yakın bir maliyeti bulunan F-35 savaş uçakları için "milyonluk hurda" lakabı takıldı.
ABD'nin kıskandığı proje: Kızılelma
Öte yandan savunma sanayi alanında dünyada bir marka olma yolunda ilerleyen Türkiye, ABD ile anlaşmasına rağmen bir türlü F-35’lere kavuşamadı.
Bu sırada onları da kıskandıracak projelere imza attı. Bunlardan biri de yerli insansız savaş uçağı Kızılelma.
Önemli aşamadan geçildi
Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde orta irtifa testini de başarıyla tamamladı.
Projede önemli bir aşamaya geçildi.
2024'ün başında seri üretim başlıyor
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 2024'ün başında Kızılelma'nın seri üretimine başlamayı hedeflediklerini söyledi.