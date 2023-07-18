ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 'tehlikeli madde' taşıyan tren raydan çıktı

ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) binlerce gizli belgeyi, ABD'nin askeri e-postalarını imleyen ".mil" adresi yerine Mali'ye ait ".ml" uzantılı adreslere gönderdi. On binlerce askeri ve hassas e-posta bir 'harf hatası' nedeniyle yıllarca Mali'nin internet alanını yöneten şirkete sızmış oldu. Ocak ayından bu yana 117 bin e-postanın gönderildiği belirtiliyor.