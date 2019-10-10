​ABD'nin PYD'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’nin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor. TSK'nın yoğun bombamdırmanı karşısında PKK'lılar silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak arkalarına bakmadan kaçıyor.

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Temizlenen bölgelerde devriye atan Suriye Milli Ordusu güçleri ABD tarafından PKK'ya verilen silahları kendi envanterlerine ekledi.

OYNAT 00:13 Operasyonda ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn'ın Kashtu Tahtani köyünde terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı. Görüntülerde RPG roketatar, AK-47, el bombaları gibi çok sayıda mühimmat olduğu kaydedildi. BiP'te paylaş

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ABD tarafından PKK'ya 22 bin TIR ve 5 bin uçak dolusu silah ile mühimmat verilmişti. 60 bin kişilik bir orduyu donatacak sayıdaki silahlara Barış Pınarı Harekatı ortağı Suriye Milli Ordusu güçleri tarafından bir bir el konuluyor.

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