Dünya ABDnin PYDye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusuna ganimet oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD'nin PYD'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında silahlarını bırakıp kaçan teröristlerin arkalarında bıraktığı ABD tarafından verilen silah ve mühimmatları Milli Suriye Ordusu güçleri kendi envanterlerine alıyor. Alınan silahlar arasında Rus yapımı 9M113 Konkurs adlı tanksavar füzeleri bile bulunuyor. ABD tarafından PKK'ya 22 bin TIR ve 5 bin uçak dolusu silah ile mühimmat verilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
9M113 Konkurs Tanksavar Füzesi
9M113 Konkurs Tanksavar Füzesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’nin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor. TSK'nın yoğun bombamdırmanı karşısında PKK'lılar silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak arkalarına bakmadan kaçıyor.

Teröristlerin arkalarında bıraktığı tanksavar füzeleri

Füzeler SMO'ya ganimet oldu

9M113 Konkurs Tanksavar Füzesi

Temizlenen bölgelerde devriye atan Suriye Milli Ordusu güçleri ABD tarafından PKK'ya verilen silahları kendi envanterlerine ekledi.

Operasyonda ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
OYNAT 00:13
Operasyonda ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn'ın Kashtu Tahtani köyünde terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı. Görüntülerde RPG roketatar, AK-47, el bombaları gibi çok sayıda mühimmat olduğu kaydedildi.

ABD tarafından PKK'ya 22 bin TIR ve 5 bin uçak dolusu silah ile mühimmat verilmişti. 60 bin kişilik bir orduyu donatacak sayıdaki silahlara Barış Pınarı Harekatı ortağı Suriye Milli Ordusu güçleri tarafından bir bir el konuluyor.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Barış Pınarı Harekatı'nın kınaması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi
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BM Güvenlik Konseyi'ndeki Barış Pınarı Harekatı'nın kınaması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi

Barış Pınarı Harekâtı: 219 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı Harekâtı: 219 terörist etkisiz hale getirildi
228 teröristetkisiz hale getirildi

228 terörist
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Harekattan acı haber

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Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
Silahlarını<br>bırakıp kaçtılar

Silahlarını
bırakıp kaçtılar

​ABD'nin PYD'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu.
O görüşmenin<br>perde arkasını anlattı

O görüşmenin
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