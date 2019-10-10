ABD'nin PYD'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu
TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında silahlarını bırakıp kaçan teröristlerin arkalarında bıraktığı ABD tarafından verilen silah ve mühimmatları Milli Suriye Ordusu güçleri kendi envanterlerine alıyor. Alınan silahlar arasında Rus yapımı 9M113 Konkurs adlı tanksavar füzeleri bile bulunuyor. ABD tarafından PKK'ya 22 bin TIR ve 5 bin uçak dolusu silah ile mühimmat verilmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’nin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor. TSK'nın yoğun bombamdırmanı karşısında PKK'lılar silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak arkalarına bakmadan kaçıyor.
Füzeler SMO'ya ganimet oldu
Temizlenen bölgelerde devriye atan Suriye Milli Ordusu güçleri ABD tarafından PKK'ya verilen silahları kendi envanterlerine ekledi.
ABD tarafından PKK'ya 22 bin TIR ve 5 bin uçak dolusu silah ile mühimmat verilmişti. 60 bin kişilik bir orduyu donatacak sayıdaki silahlara Barış Pınarı Harekatı ortağı Suriye Milli Ordusu güçleri tarafından bir bir el konuluyor.